Julie Snyder dévoile un nouveau documentaire au sujet des implants mammaires

Avec le documentaire Inoffensifs, mes implants?, Dre Isabelle Gaston cherche à savoir si les implants mammaires sont aussi sécuritaires qu’on le prétend et si les femmes disposent de l’information nécessaire pour faire un choix éclairé au moment de subir cette intervention.

Voici le résumé de ce long métrage produit par Productions J:

«En 2008, Isabelle Gaston ne devait recevoir qu’un simple redrapage mammaire, mais, suite à sa consultation, elle décide finalement d’avoir une augmentation mammaire. Quelque temps plus tard, alors qu'elle vit l'impensable deuil de ses enfants, la question de ses implants est reléguée au second plan jusqu’au jour où elle prend conscience de leurs effets sur sa santé et des risques de cancer associés, et elle choisit de les retirer.

Aujourd'hui, Isabelle Gaston s'engage dans ce documentaire pour une quête d'information visant à assurer le consentement éclairé des femmes et la mise sur pied d'un registre des implants mammaires. Elle-même préoccupée par le risque de cancer associé à ses propres implants, elle cherche à comprendre l'impact réel des implants pour que les femmes disposent de toutes les données nécessaires, sans cacher l'existence de la maladie des implants mammaires, un syndrome non officiellement reconnu.»