À 100 ans, découvrez le nouveau projet télé de Janette Bertrand

Janette Bertrand sera bientôt de retour dans nos télés!

Cette fois-ci, la célèbre centenaire sera au coeur d'une émission spéciale diffusée à Télé-Québec. Après avoir accordé de nombreuses entrevues dans les médias au cours de la dernière année et s'être confiée sur son parcours, elle a eu envie de discuter avec la nouvelle génération.

Le diffuseur a annoncé la grande nouvelle aujourd'hui sur les réseaux sociaux.

Avec une photo de Janette Bertrand en tournage avec des enfants, Télé-Québec révèle qu'elle partira «à la rencontre des jeunes pour parler de leurs rêves, de leurs espoirs… et aussi de sujets profonds comme la maladie, l’immigration et l’identité».

Voici la première image de cette émission qui sera présentée en décembre prochain: