À 100 ans, découvrez le nouveau projet télé de Janette Bertrand

Début du contenu principal.
Janette Bertrand sera bientôt de retour dans nos télés!
Cette fois-ci, la célèbre centenaire sera au coeur d'une émission spéciale diffusée à Télé-Québec. Après avoir accordé de nombreuses entrevues dans les médias au cours de la dernière année et s'être confiée sur son parcours, elle a eu envie de discuter avec la nouvelle génération.
Le diffuseur a annoncé la grande nouvelle aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
Avec une photo de Janette Bertrand en tournage avec des enfants, Télé-Québec révèle qu'elle partira «à la rencontre des jeunes pour parler de leurs rêves, de leurs espoirs… et aussi de sujets profonds comme la maladie, l’immigration et l’identité».
Voici la première image de cette émission qui sera présentée en décembre prochain:
Dans la section des commentaires, les fans de Janette Bertrand sautent de joie devant ce projet.
«Bonne idée! Vous êtes tellement incroyable Mme Bertrand», déclare une internaute.
«Elle n'a pas fini de nous surprendre cette chère Janette», affirme une autre.
«Bravo! Les enfants ont tellement de choses à nous demander», ajoute une autre admiratrice de Janette.
On gardera l'oeil ouvert afin de vous informer de la date et l'heure de diffusion de cette émission spéciale qui attirera assurément des milliers de téléspectateurs.
Plus tôt ce mois-ci, sur le tapis rouge du 40e gala des prix Gémeaux, pour plusieurs vedettes, la personnalité féminine de l’année était Janette Bertrand. Nous avons récolté les mots les plus touchants des stars envers cette grande dame.
«Janette Bertrand avait été élue femme du siècle dans les années 80, alors je pense que maintenant, elle est la femme du millénaire», a déclaré Julie Snyder.
Vous aimerez aussi: