Découvrez le nouveau projet de Marc-Antoine Dequoy

Début du contenu principal.
Après avoir annoncé sa retraite comme joueur de football professionnel au début du mois, Marc-Antoine Dequoy a déjà trouvé un nouveau projet professionnel…
Ce projet en question n’est pas sur un terrain de football comme plusieurs peuvent le penser, mais plutôt dans le studio de radio de Rouge FM.
L’ancien joueur des Alouettes de Montréal collabore désormais à l’émission Un peu, beaucoup, passionnément animée par Phil Roy!
Marc-Antoine est une nouvelle «pétale» de l’émission qui est diffusée chaque vendredi dès 15h55 sur les ondes de Rouge FM.
Voyez juste ici la vidéo de cette annonce avec Phil Roy qui crache son café en découvrant l’identité de sa nouvelle «pétale»:
La vidéo montre aussi un moment marquant de la carrière de Marc-Antoine, plus précisément lors de son envolée lyrique après la victoire de la Coupe Grey par les Alouettes de Montréal en 2023.
On peut aussi y voir Phil Roy qui s’entraîne afin de bien accueillir sa nouvelle «pétale». La première émission avec Marc-Antoine a été diffusée vendredi dernier. Vous pouvez la rattraper juste ici.
Marc-Antoine aura donc la chance d’aborder derrière le micro un sujet avec un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout d’amour en compagnie de Phil Roy et d’un autre invité lors de ses prochains passages à l’émission.
Marc-Antoine Dequoy a révélé pourquoi il a décidé de prendre sa retraite du sport professionnel au micro de RDS.
Le footballeur des Alouettes de Montréal évoluait au sein de cette prestigieuse équipe depuis 2021. Nous l'avons entre autres vu gagner la Coupe Grey en 2023, une victoire où il avait fait un discours mémorable.
Vous aimerez aussi:
Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse