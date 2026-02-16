Découvrez le nouveau projet de Marc-Antoine Dequoy

Après avoir annoncé sa retraite comme joueur de football professionnel au début du mois, Marc-Antoine Dequoy a déjà trouvé un nouveau projet professionnel…

Ce projet en question n’est pas sur un terrain de football comme plusieurs peuvent le penser, mais plutôt dans le studio de radio de Rouge FM.

L’ancien joueur des Alouettes de Montréal collabore désormais à l’émission Un peu, beaucoup, passionnément animée par Phil Roy!

Marc-Antoine est une nouvelle «pétale» de l’émission qui est diffusée chaque vendredi dès 15h55 sur les ondes de Rouge FM.