Julie Snyder devant Jean-Sébastien Girard: «J’ai tellement honte»

Pour l’occasion, les beautés étaient des personnalités connues déguisées. Le participant devait tenter de deviner l'artiste sous le déguisement. En 2016, Jean-Sébastien Girard y avait participé. Un moment que Julie avait complètement oublié et qu’il a cru bon lui rappeler. Quand Snyder se souvient, elle s’exclame: «Oh mon Dieu! J’ai honte.» Elle explique ensuite qu’elle ne reconnaissait pas du tout celui qui était une jeune vedette à cette période, et ce, même sans costume! (Psst, il était la valise numéro 2 sur la photo ci-dessous.)