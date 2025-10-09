Julie Snyder devant Jean-Sébastien Girard: «J’ai tellement honte»

Début du contenu principal.
On a eu droit à un moment hilarant dimanche dernier, sur les ondes d’ICI Première, lors de l’émission Le beau dimanche de Jeannot animée par Jean-Sébastien Girard. C’est Julie Snyder qui était invitée et l’animateur n’a pas manqué de lui rappeler leur première rencontre plutôt embarrassante. Voyez le grand malaise plus bas.
À l’époque, le jeu Le banquier, piloté par Julie Snyder, proposait aux téléspectateurs une émission spéciale pour l’Halloween. À son habitude, la productrice était vêtue d’un costume original fabriqué sur mesure par le créateur Michel Robidas.
Pour l’occasion, les beautés étaient des personnalités connues déguisées. Le participant devait tenter de deviner l'artiste sous le déguisement. En 2016, Jean-Sébastien Girard y avait participé. Un moment que Julie avait complètement oublié et qu’il a cru bon lui rappeler. Quand Snyder se souvient, elle s’exclame: «Oh mon Dieu! J’ai honte.» Elle explique ensuite qu’elle ne reconnaissait pas du tout celui qui était une jeune vedette à cette période, et ce, même sans costume! (Psst, il était la valise numéro 2 sur la photo ci-dessous.)
L’animatrice de Chaque seconde compte se rappelle de ce mauvais tournage: «Je me tapais l’oreille pour que Stéphane Laporte en régie comprenne que: ‘’Dis-moi le nom du gars.’’» Elle a patienté pendant plusieurs minutes avant que son ami de longue date comprenne qu’elle avait besoin d’un coup de main pour lui souffler le prénom. Même en connaissant la réponse, elle avoue qu'elle ne savait toujours pas de qu'il s'agissait. Une anecdote complètement délicieuse!
