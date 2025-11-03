25 ans plus tard, Romy porte une tenue extravagante de sa mère Julie Snyder

Début du contenu principal.
De nombreuses personnes ont célébré l’Halloween la fin de semaine dernière. C’était entre autres le cas pour la fille de Julie Snyder, Romy. La jeune femme a de la chance de pouvoir compter sur une mère qui a une quantité incroyable de costumes. Voyez lequel elle a choisi dans la collection de sa mère pour l'occasion.
Peut-être reconnaîtrez-vous ce costume aux inspirations orientales et fantastiques que Julie Snyder avait porté il y a près de 25 ans. Voyez la photo partagée sur ses réseaux sociaux ci-dessous.
Il faut dire que Romy n'a assurément pas sélectionné le plus original à travers tous ceux que possède l'animatrice. Pendant plusieurs années, Snyder s'habillait des confections du créateur Michel Robidas, lors de ses différentes apparitions à la télé. Voyez d'ailleurs plus bas, l'une de ses robes marquantes lors de l'émission Le Banquier en 2016.
En 2024, le grand talent du fidèle complice de Julie avait été souligné avec l'exposition Michel Robidas pour Julie Snyder – 30 ans de costumes fous. Les admirateurs de la vedette pouvaient se rendre au centre d’art Diane-Dufresne, à Repentigny, pour contempler les 20 robes les plus extravagantes portées par la productrice.
Vous aimerez aussi: