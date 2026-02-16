Frédérick Robichaud partage un moment en famille et un témoignage poignant

Début du contenu principal.
Frédérick Robichaud a choisi de s’engager pour une cause qui lui tient profondément à cœur: la maladie d’Alzheimer.
Dans un témoignage touchant publié sur ses médias sociaux, le créateur de contenu et entrepreneur se confie avec sincérité sur l’impact de cette maladie, qui a affecté sa famille au cours des dernières années.
Dans une vidéo publiée sur les médias sociaux de son entreprise Five Studios, Frédérick confie que sa belle-mère, la conjointe de son père, a reçu un diagnostic d’Alzheimer précoce. Très ému, il explique que la nouvelle a bouleversé toute la famille, son père devenant proche aidant du jour au lendemain.
«Ç'a a été un choc pour toute la famille. Mon père est devenu carrément proche aidant du jour au lendemain. C'est une maladie qui fait mal pour la personne atteinte, mais aussi énormément pour les gens autour», raconte-t-il, ajoutant que «elle est là physiquement. Et devant toi. Mais on dirait que c'est une autre personne, tranquillement, pas vite.»
Touché personnellement par la maladie, Frédérick a aussi annoncé le lancement d’un événement-bénéfice au profit de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.
Prévu le 2 avril prochain au Club Soda, l’événement réunira plusieurs artistes pour offrir une soirée à la fois touchante et rassembleuse.
Les détails complets de la programmation devraient être dévoilés dans les prochains jours.
