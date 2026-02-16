Frédérick Robichaud partage un moment en famille et un témoignage poignant

Dans une vidéo publiée sur les médias sociaux de son entreprise Five Studios, Frédérick confie que sa belle-mère, la conjointe de son père, a reçu un diagnostic d’Alzheimer précoce. Très ému, il explique que la nouvelle a bouleversé toute la famille, son père devenant proche aidant du jour au lendemain.

«Ç'a a été un choc pour toute la famille. Mon père est devenu carrément proche aidant du jour au lendemain. C'est une maladie qui fait mal pour la personne atteinte, mais aussi énormément pour les gens autour», raconte-t-il, ajoutant que «elle est là physiquement. Et devant toi. Mais on dirait que c'est une autre personne, tranquillement, pas vite.»

Cliquez sur le bouton JOUER pour voir la vidéo.