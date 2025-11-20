Ce comédien affirme avoir trouvé l'amour grâce à Janette Bertrand

Ce comédien a rencontré son âme sœur

Mario Saint-Amand a fait une énorme déclaration sur le plateau. Il doit sa copine actuelle à Janette Bertrand qui lui a permis de trouver «l'amour avec un grand A» cet été! Aux Enfants de la télé, il a avoué que: «Cet été, j'étais avec elle et Donald (le mari de Janette), et elle m'a fait rencontrer une jeune femme. Elle est avec moi en ce moment. On vit quelque chose d'extra-hors-de-l'ordinaire.» Après ces confidances, l'inspirante dame n'a pu retenir son étonnement: «Ah ben voyons donc! Me v'là rendu marieuse», faisant éclater de rire le public.