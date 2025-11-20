Ce comédien affirme avoir trouvé l'amour grâce à Janette Bertrand

Début du contenu principal.
Hier, l'émission Les enfants de la télé diffusait la spéciale «Avec un grand A». 60 minutes consacrées au programme incontournable de Janette Bertrand à l'époque. L'extraordinaire centenaire y était d'ailleurs pour faire différentes confidences en compagnie de nombreux artistes dont Mario Saint-Amand, Sylvie Léonard, Normand Chouinard, Diane Jules, Muriel Dutil et Élise Guilbault. L'un d'entre eux a même révélé avoir trouvé l'amour grâce à Janette. Voici de qu'il s'agit!
Mario Saint-Amand a fait une énorme déclaration sur le plateau. Il doit sa copine actuelle à Janette Bertrand qui lui a permis de trouver «l'amour avec un grand A» cet été! Aux Enfants de la télé, il a avoué que: «Cet été, j'étais avec elle et Donald (le mari de Janette), et elle m'a fait rencontrer une jeune femme. Elle est avec moi en ce moment. On vit quelque chose d'extra-hors-de-l'ordinaire.» Après ces confidances, l'inspirante dame n'a pu retenir son étonnement: «Ah ben voyons donc! Me v'là rendu marieuse», faisant éclater de rire le public.
Par ailleurs, l'acteur en a profité pour lancer des fleurs à Janette. Cette dernière lui avait donné l'occasion de jouer des rôles inoubliables dans L'amour avec un grand A. Rappelons que Mario avait incarné entre autres un homme atteint du sida dans l'épisode de 1994 qui s'intitulait: Missionnaire du sida. L'audition pour se personnage a grandement marqué Janette: «Il avait maigri de je ne sais pas combien de livres. [...] il est tellement bon», a-t-elle mentionné complètement émue. Plus tard, elle a pris soin d'ajouter: «Après des années, tu me fais pleurer encore!», à la suite d'un extrait projeté.
La spéciale est toujours disponible en rattrapage.
