Le conjoint de Simone Biles échappe à une tentative de vol en pleine rue à Milan

Simone Biles et son conjoint, Jonathan Owens, étaient de passage à Milan dans le cadre des Jeux d’hiver lorsqu’un incident est survenu.
Alors qu’il revenait avec un sac de course, le joueur de football a été victime d’une tentative de vol, mais il a heureusement réussi à conserver son sac et à empêcher le voleur de repartir avec.
C’est sur ses médias sociaux que le joueur des Bears de Chicago a raconté l’anecdote. Dans sa publication, il explique qu’il avait pris la précaution d’attacher son sac à sa main afin d’éviter ce type de situation, un réflexe qui lui a finalement permis de déjouer la tentative de vol.
«Quelqu'un a essayé de me voler mon sac de courses à Milan ! Par réflexe, je l'avais attaché à ma main, il n'a donc pas pu me l'arracher et s'est enfui en courant… C'est quand même dingue !»
Dans les commentaires de sa publication, Jonathan Owens explique avoir réussi à conserver son sac grâce à une technique qu’il avait apprise sur TikTok.
«Franchement, je sais, mais il n'avait aucune chance de me l'enlever de la main. J'ai vu trop de vidéos TikTok où ça arrive, alors j'étais préparée.»
Alors qu’ils se trouvaient en Italie pour profiter des Jeux, le couple a été aperçu dans les gradins lors des épreuves de patinage artistique masculin. La gymnaste américaine Simone Biles a même été interviewée sur les écrans géants pendant une pause.