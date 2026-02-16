Le conjoint de Simone Biles échappe à une tentative de vol en pleine rue à Milan

Simone Biles et son conjoint, Jonathan Owens, étaient de passage à Milan dans le cadre des Jeux d’hiver lorsqu’un incident est survenu.

Alors qu’il revenait avec un sac de course, le joueur de football a été victime d’une tentative de vol, mais il a heureusement réussi à conserver son sac et à empêcher le voleur de repartir avec.