Maïka Desnoyers renfile sa superbe robe de la 1re saison de Vendre ou rénover au Québec!

Maïka Desnoyers a fouillé dans une boîte de vêtements qu'elle avait rangés depuis un bon moment, cette semaine, et elle.a retrouvé une robe particulièrement significative pour elle.

Il s'agit d'une robe fourreau beige à carreaux d'une entreprise québécoise qu'elle avait portée dans la bande-annonce de la toute première saison de Vendre ou rénover au Québec.

C'était en 2017, et Maïka Desnoyers s'apprêtait à coanimer cette émission réno-déco avec son complice Daniel Corbin. À ce moment, elle ignorait que leur émission deviendrait #1 du marché des chaines spécialisées de divertissement et qu'elle roulerait toujours près de dix ans plus tard!