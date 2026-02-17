Maïka Desnoyers renfile sa superbe robe de la 1re saison de Vendre ou rénover au Québec!

Début du contenu principal.
Maïka Desnoyers a fouillé dans une boîte de vêtements qu'elle avait rangés depuis un bon moment, cette semaine, et elle.a retrouvé une robe particulièrement significative pour elle.
Il s'agit d'une robe fourreau beige à carreaux d'une entreprise québécoise qu'elle avait portée dans la bande-annonce de la toute première saison de Vendre ou rénover au Québec.
C'était en 2017, et Maïka Desnoyers s'apprêtait à coanimer cette émission réno-déco avec son complice Daniel Corbin. À ce moment, elle ignorait que leur émission deviendrait #1 du marché des chaines spécialisées de divertissement et qu'elle roulerait toujours près de dix ans plus tard!
Dans une vidéo publiée en story Instagram, l'agente immobilière explique qu'elle a eu le bonheur de retrouver de jolis vêtements qu'elle avait entreposés dans des boîtes. Parmi ceux-ci, on comptait la fameuse robe.
9 ans après la première saison de Vendre ou rénover au Québec, Maïka Desnoyers a renfilé la tenue signée Le Château et admet qu'elle l'aime toujours autant.
Voici la vidéo en question:
