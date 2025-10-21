Janette Bertrand nous révèle le grand effet secondaire de sa dernière opération

Un livre pour ne pas oublier notre passé

Durant la pandémie, Janette Bertrand a demandé aux personnes âgées d’écrire leur propre récit de vie et de lui faire parvenir afin qu’elle puisse les découvrir. Elle a reçu plus de 2400 autobiographies, et elle continue encore à en recevoir aujourd’hui.

Pour ne pas perdre et même oublier ces récits, il fallait que Mme Bertrand partage ce qu’elle avait appris à travers les lettres. C’est pourquoi elle a décidé de publier le livre Cent ans d’histoire: vous m’avez raconté le Québec en collaboration avec l'historien Laurent Turcot.

Le livre aborde des Canadiens français avant la Révolution tranquille par ceux qui ont vraiment vécu cette période historique.

«Ce ne sont pas des historiens qui l’ont écrit, ce n’est pas moi qui l’a écrit. Ce sont eux-mêmes, les gens [...] qui ont écrit notre histoire», a expliqué Mme Bertrand.