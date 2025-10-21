Janette Bertrand nous révèle le grand effet secondaire de sa dernière opération

Début du contenu principal.
Dans le cadre de la sortie du livre Cent ans d’histoire: vous m’avez raconté le Québec, on a eu la chance de rencontrer Janette Bertrand au sommet de l’une des plus hautes tours de Montréal.
Avec la sortie de ce nouveau livre, Mme Bertrand en a profité pour nous parler de son grand amour pour la lecture. À 100 ans, elle est encore capable de lire un livre par jour même si elle a eu une greffe pour l’un de ses yeux en mai dernier.
D’ailleurs, sa dernière opération l’a empêchée de lire pendant tout l’été.
«J’ai passé un été sans lire. Je suis quasiment devenue folle, j’étais invivable. Ça me manquait tellement, je tournais en rond. Parce que moi, j’ai besoin de lire. J’ai besoin de me nourrir de livres», nous a-t-elle admis.
Mme Bertrand n’a pas nécessairement voulu nous nommer l’une de ses dernières lectures, mais elle nous a expliqué qu’elle a toujours désiré lire pour en apprendre plus sur les humains.
«Il y a [des gens] qui cherchent l'exotisme, ils ne voyagent pas, ils voyagent par les livres. Il y a [d’autres gens] qui aiment le fantastique parce que la vie est plate et que le fantastique les amène ailleurs. Moi, je cherche à connaître les humains», a-t-elle indiqué.
Durant la pandémie, Janette Bertrand a demandé aux personnes âgées d’écrire leur propre récit de vie et de lui faire parvenir afin qu’elle puisse les découvrir. Elle a reçu plus de 2400 autobiographies, et elle continue encore à en recevoir aujourd’hui.
Pour ne pas perdre et même oublier ces récits, il fallait que Mme Bertrand partage ce qu’elle avait appris à travers les lettres. C’est pourquoi elle a décidé de publier le livre Cent ans d’histoire: vous m’avez raconté le Québec en collaboration avec l'historien Laurent Turcot.
Le livre aborde des Canadiens français avant la Révolution tranquille par ceux qui ont vraiment vécu cette période historique.
«Ce ne sont pas des historiens qui l’ont écrit, ce n’est pas moi qui l’a écrit. Ce sont eux-mêmes, les gens [...] qui ont écrit notre histoire», a expliqué Mme Bertrand.
La centenaire a aussi appris des choses qu’elle ne savait pas à propos de cette époque en lisant les autobiographies.
«Je savais qu’il y avait eu de l’incesse, mais je ne pensais pas à ce point-là. Il y a des choses qui ont été très cachées comme la seule distraction des gens qui avaient 14 enfants et qui travaillaient sans cesse était la bière ou le gin. Ça, je ne savais pas qu’il y en avait autant que ça. Je les comprends, il n’y avait pas beaucoup de loisirs», a-t-elle mentionné.
Quelques mois après les festivités entourant son 100e anniversaire, Mme Bertrand «continue à voler sur les ailes de la gloire».
La pièce de théâtre qui lui rend hommage avec Guylaine Tremblay et sa petite-fille Zoé Lajeunesse-Guy est son événement le plus marquant de son 100e anniversaire.
«Ça a été extraordinaire, je ne m’attendais pas du tout à ça. Je ne m’attendais pas à être reconnue autant parce que j’ai été critiquée toute ma vie. Je ne m’attendais pas du tout à tant d’amour, j’ai été comblée», a-t-elle évoqué avec émotions.
Janette Bertrand sait toutefois qu’elle peut faire un mauvais geste ou dire une parole mal prise pour que sa période de gloire soit terminée.
