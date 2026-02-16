Voici ce qu’Anick Dumontet et son nouveau chum ont fait pour la Saint-Valentin

Début du contenu principal.
Anick Dumontet a profité du week-end de la Saint-Valentin pour s’offrir une escapade de ski en amoureux.
L’animatrice et son nouveau chum ont choisi de partir tous les deux afin de savourer pleinement la belle température et passer du temps de qualité ensemble.
Dans sa publication, l’animatrice mentionne avoir passé un magnifique week-end de ski en amoureux, ajoutant que son nouveau conjoint est un excellent moniteur de ski.
En faisant défiler les images, on peut d’ailleurs découvrir une tendre photo du couple qui s’embrasse au bas des pentes.
Celle qu’on a pu voir l’an dernier à Si on s’aimait Célébrités a partagé, dans les derniers jours, quelques photos en compagnie de son amoureux.
Anick Dumontet a annoncé une formidable nouvelle à ses dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux aujourd'hui: elle est fiancée!
Le nouvel amoureux de l'animatrice a profité de leur séjour à New York, en décembre dernier, pour lui demander sa main. Et elle a dit oui!
