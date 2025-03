Les dernières nouvelles sur Janette Bertrand

Le parcours professionnel de Jannette Bertrand

Janette Bertrand fait partie de l'univers culturel du Québec depuis les années 50. Ses téléromans Toi et moi et Quelle famille ont marqué toute une génération. C'est avec la série dramatique Avec un grand A que Janette Bertrand aborde des sujets plus avant-gardistes pour l'époque, comme la violence conjugale, l'homosexualité et le sida, entre autres. L'émission Parler pour parler, diffusée de 1984 à 1994, donnait la parole à des gens non connus sur des sujets personnels: la famille, le couple, la sexualité, etc..

En 2004, elle publie son auto-biographie: Ma vie en trois actes. Suivront trois romans (Le bien des miens, Le cocon et Lit Double) de même qu'un livre de recettes qui a récemment été imprimé dans une nouvelle version. Elle a aussi publié un livre en 2024 sur sa vision de la vieillesse (Cent ans d'amour).

Elle a aussi écrit des pièces de théâtre, dont Toi Tarzan, moi Jane et Dis-moi-le si j'dérange.

Lieu et date de naissance

Montréal, 25 mars 1925

Signe astrologique

Le signe astrologique de Janette Bertrand est le Bélier.

Les membres de sa famille

Elle est en couple avec Donald Janson depuis 1982. Elle a auparavant été mariée à Jean Lajeunesse avec qui elle a eu trois enfants: Dominique, Isabelle et Martin.

Janette a aujourd'hui huit petits-enfants et sept arrière-petits-enfants. Parmi eux, sa petite fille Zoé Lajeunesse-Guy jouera prochainement dans la pièce de théâtre rendant hommage à cette grande dame avec Guylaine Tremblay et plusieurs autres.