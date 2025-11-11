Fabuleuse nouvelle pour les fans de Janette Bertrand

Début du contenu principal.
Alors que les supplémentaires de la pièce de théâtre en hommage à Janette Bertrand débutent dans quelques jours, on vient d’apprendre une excellente nouvelle pour la distribution de l'œuvre qui a charmé toutes les critiques au printemps.
La pièce de théâtre Janette sera de retour pour deux autres supplémentaires en décembre 2025 et 10 représentations en décembre 2026 dans le cadre de la série «En rappel» de Duceppe!
Nous avons récemment eu la chance de discuter avec Janette Bertrand pour la sortie de son nouveau livre intitulé Cent ans d’histoire: vous m’avez raconté le Québec.
Durant notre entretien, Mme Bertrand nous avait indiqué que la pièce de théâtre avait été l’événement le plus marquant de son 100e anniversaire.
«Ça a été extraordinaire, je ne m’attendais pas du tout à ça. Je ne m’attendais pas à être reconnue autant parce que j’ai été critiquée toute ma vie. Je ne m’attendais pas du tout à tant d’amour, j’ai été comblée», a-t-elle ajouté à propos des célébrations autour de son 100e anniversaire.
Voici ce qu’elle nous a mentionné à propos de la pièce écrite par Rébecca Déraspe:
La distribution de la pièce qui raconte la vie de Mme Bertrand met en scène Guylaine Tremblay dans le rôle de la grande dame, Normand Chouinard, Eveline Gélinas (2025), Zoé Lajeunesse-Guy, François-Simon Poirier, Sébastien Rajotte, Lorenzo Somma, Phara Thibault (2026), Zoé Ntumba (2025) et Cynthia Wu-Maheux (2026).
Les membres de la Carte Duceppe ont accès à la prévente des billets pour les supplémentaires dès aujourd’hui (mardi 11 novembre) à partir de 10h.
Le grand public pourra se procurer des billets dès ce vendredi 14 novembre à 10h sur le site Internet du Théâtre Jean-Duceppe.
C'est vraiment une belle nouvelle pour les fans de Janette Bertrand!
