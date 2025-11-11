Fabuleuse nouvelle pour les fans de Janette Bertrand

Alors que les supplémentaires de la pièce de théâtre en hommage à Janette Bertrand débutent dans quelques jours, on vient d’apprendre une excellente nouvelle pour la distribution de l'œuvre qui a charmé toutes les critiques au printemps.

La pièce de théâtre Janette sera de retour pour deux autres supplémentaires en décembre 2025 et 10 représentations en décembre 2026 dans le cadre de la série «En rappel» de Duceppe!