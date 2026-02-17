Éliane Gagnon s'associe à Guillaume Lemay-Thivierge

Début du contenu principal.
La comédienne Éliane Gagnon se joint à Guillaume Lemay-Thivierge dans le cadre du projet TV Générale.
Sur ses réseaux sociaux, elle a annoncé la nouvelle en dévoilant sa contribution à la plateforme, promettant de faire découvrir son univers à travers des balados, des entrevues, des méditations ainsi que plusieurs projets à venir.
La jeune comédienne, que l’on a pu voir récemment dans STAT et District 31, est également reconnue pour son engagement envers la sobriété.
Elle fait partie des artistes qui seront dévoilés au cours des prochaines semaines pour composer la nouvelle chaîne dirigée par Guillaume Lemay-Thivierge.
Le projet demeure encore mystérieux, mais Guillaume Lemay-Thivierge a publié quelques vidéos sur le site web afin d’en expliquer les grandes lignes.
ans la vidéo de présentation, le comédien décrit l’initiative comme «une plateforme complètement démocratique et très accessible», ajoutant qu’elle proposera une grande variété de contenus de divertissement, autant cinématographiques que télévisuels.
Pour en savoir plus sur les projets à venir, il suffit de visiter le site web de TV Générale.
Vous aimerez aussi: