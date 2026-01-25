Voyez Connor Storrie et Hudson Williams de Heated Rivalry porter la flamme olympique pour les Jeux de Milan

Début du contenu principal.
Les acteurs Hudson Williams et Connor Storrie, vedettes de la série télévisée à succès Heated Rivalry, ont vécu un moment fort en émotions en participant au relais de la flamme olympique en vue des Jeux de Milan-Cortina 2026!
Le dimanche 25 janvier, les comédiens ont pris part à la 49e étape officielle du parcours de la flamme, dans la charmante ville italienne de Feltre. En fin d’après-midi, sous les regards enthousiastes des spectateurs massés le long de la route, ils ont transporté la flamme avec un sourire impossible à cacher, saluant la foule dans une ambiance festive!
Rappelons que le comité organisateur avait confirmé, le 22 janvier dernier, que le nouveau duo de l'heure formé de Hudson Williams et Connor Storrie, faisait partie des porteurs de la torche officielle. Les acteurs ont accompli leur passage ce dimanche, quelques semaines avant la grande cérémonie d’ouverture prévue le 6 février!
C'est TOUT un honneur symbolique pour les co-stars, qui connaissent un succès fulgurant grâce à leur rôle dans cette série inspirée de la populaire saga de livres Game Changers. La série raconte l’histoire de Shane Hollander (Williams) et Ilya Rozanov (Storrie), deux des plus grandes vedettes du hockey de leur génération. Rivaux sur la glace, ils sont pourtant liés par une relation secrète qui se développe au fil des années. Entre compétitions intenses et sentiments difficiles à gérer, la série a rapidement conquis le public dans les pays où elle a été diffusée!
Dès sa sortie, la première saison de Heated Rivalry s’est hissée au sommet des classements en devenant la série numéro un sur HBO Max. À l’origine développée pour la plateforme canadienne Crave, la production a ensuite décroché une importante entente de diffusion avec HBO, propulsant la série sur la scène internationale! Et que dire des acteurs, ils ont connu la gloire instantanée!
Le succès ne s’arrête pas là: une deuxième saison a déjà été confirmée, et la série sera également diffusée en Italie à partir du mois prochain... un clin d’œil parfait alors que les Jeux olympiques s’apprêtent à prendre place dans le pays!
Les acteurs de la série Heated Rivalry sont partout ces temps-ci pour faire de la promotion et des entrevues. Depuis les derniers jours, François Arnaud passe de beaux moments avec certains membres de la distribution aux États-Unis.
Il a d’ailleurs été repéré à l’aéroport avec l’un des principaux acteurs de la série: Connor Storrie qui interprète Ilya Rozanov dans Heated Rivalry.
Les acteurs qui brillent dans la série Heated Rivalry étaient à New York et semblaient aller prendre un vol pour une autre destination.
