Voyez Connor Storrie et Hudson Williams de Heated Rivalry porter la flamme olympique pour les Jeux de Milan

Les acteurs Hudson Williams et Connor Storrie, vedettes de la série télévisée à succès Heated Rivalry, ont vécu un moment fort en émotions en participant au relais de la flamme olympique en vue des Jeux de Milan-Cortina 2026!

Le dimanche 25 janvier, les comédiens ont pris part à la 49e étape officielle du parcours de la flamme, dans la charmante ville italienne de Feltre. En fin d’après-midi, sous les regards enthousiastes des spectateurs massés le long de la route, ils ont transporté la flamme avec un sourire impossible à cacher, saluant la foule dans une ambiance festive!

Rappelons que le comité organisateur avait confirmé, le 22 janvier dernier, que le nouveau duo de l'heure formé de Hudson Williams et Connor Storrie, faisait partie des porteurs de la torche officielle. Les acteurs ont accompli leur passage ce dimanche, quelques semaines avant la grande cérémonie d’ouverture prévue le 6 février!