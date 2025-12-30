Heated Rivalry: découvrez des images de l’appartement et du chalet de Shane Hollander

Tout le monde en parle depuis le début du temps des Fêtes: Heated Rivalry (Rivalité passionnée) est LA série à écouter en rafale pendant vos vacances.

L’histoire d’amour entre Shane Hollander et Ilya Rozanov a réussi à capter l’attention de plusieurs personnes puisque leur relation est presque impossible. La série est d’ailleurs inspirée des livres de Rachel Reid.

À travers les épisodes, on peut voir Shane et Ilya dans différents endroits, dont le fameux appartement de Shane qui nous fait rêver.