Heated Rivalry: découvrez des images de l’appartement et du chalet de Shane Hollander

Tout le monde en parle depuis le début du temps des Fêtes: Heated Rivalry (Rivalité passionnée) est LA série à écouter en rafale pendant vos vacances.
L’histoire d’amour entre Shane Hollander et Ilya Rozanov a réussi à capter l’attention de plusieurs personnes puisque leur relation est presque impossible. La série est d’ailleurs inspirée des livres de Rachel Reid.
À travers les épisodes, on peut voir Shane et Ilya dans différents endroits, dont le fameux appartement de Shane qui nous fait rêver.
La vraie propriétaire de l’appartement a partagé une série de vidéos sur les réseaux sociaux pour montrer que la série virale a vraiment été tournée chez elle.
On peut y voir le salon, la salle à manger, la cuisine, l’espace café, la chambre principale et plus encore. Les vidéos nous présentent les mêmes pièces qu’on peut voir à travers la série.
La propriétaire a même fait un montage de certaines scènes de la série pour montrer qu’elles ont été tournées dans ces pièces.
Dans les commentaires sous les vidéos, plusieurs utilisateurs ont mentionné être prêts à louer l’appartement sur Airbnb pour vivre dans le même appartement que Shane Hollander!
Si vous avez vu le dernier épisode de Heated Rivalry, vous avez pu voir le fameux chalet de Shane Hollander qui fait rêver.
La firme d’architecte qui a construit le chalet en question a d’ailleurs fait une publication sur les réseaux sociaux pour le montrer. Réalisé par Trevor McIvor Architect, le chalet se nomme Barlochan Cottage.
Avec sa magnifique vue sur l’eau, le chalet est complètement vitré et donne l’impression de vivre au milieu de la forêt.
La série Heated Rivalry (Rivalité passionnée) est disponible dès maintenant sur Crave.
