Hudson Williams de Heated Rivalry se retrouve à quatre pattes sur le plateau Jimmy Fallon

Les fans de Heated Rivalry étaient rivés à leur écran, hier soir, alors que l'acteur Hudson Williams était invité à The Tonight Show avec Jimmy Fallon!

Celui qui incarne Shane Hollander dans la série dont tout le monde parle a accordé une entrevue fort divertissante.

Hudson Williams a entre autres parlé du moment où il a appris qu'il jouerait dans Heated Rivalry, ou Rivalité passionnée en français, et de ce que les acteurs doivent porter pour cacher l'essentiel pendant le tournage des scènes de sexe.