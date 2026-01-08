Hudson Williams de Heated Rivalry se retrouve à quatre pattes sur le plateau Jimmy Fallon

Début du contenu principal.
Les fans de Heated Rivalry étaient rivés à leur écran, hier soir, alors que l'acteur Hudson Williams était invité à The Tonight Show avec Jimmy Fallon!
Celui qui incarne Shane Hollander dans la série dont tout le monde parle a accordé une entrevue fort divertissante.
Hudson Williams a entre autres parlé du moment où il a appris qu'il jouerait dans Heated Rivalry, ou Rivalité passionnée en français, et de ce que les acteurs doivent porter pour cacher l'essentiel pendant le tournage des scènes de sexe.
Au cours de l'entrevue, Hudson Williams a voulu enseigner à Jimmy Fallon un étirement que font souvent les joueurs de hockey.
L'acteur a invité l'animateur à se mettre à quatre pattes avec lui sur le plancher, avant de lancer en riant que c'était «à cet endroit qu'il se trouvait pendant 90% du tournage».
Voici le savoureux moment de télé, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous:
Un peu plus tard pendant l'émission, Jimmy Fallon a demandé à Hudson Williams s'il connaissait les livres Game Changers de l’autrice Rachel Reid avant d'auditionner pour l'adaptation à la télévision.
«On ne savait même pas ce que c’était, la romance érotique de hockey», a répondu la star de Heated Rivalry en parlant de lui et sa covedette Connor Storrie.
Il a cependant lu l'histoire en attendant d'avoir des nouvelles de son audition, et il adoré!
Avant les Fêtes, nous avons eu la chance de discuter avec François Arnaud. L'acteur de Heated Rivalry s’est ouvert, entre autres, sur la sexualité très présente dans l’histoire.
Il a d'abord confié avoir eu un choc lors de sa première lecture des épisodes, alors qu’il constatait les nombreuses scènes intimes dans le scénario.
Voici un extrait de notre entrevue avec François Arnaud: