Voici pourquoi vous n’avez pas entendu William Cloutier chanter à Big Brother Célébrités

Avez-vous remarqué qu’on n’a pas vraiment entendu William Cloutier chanter à Big Brother Célébrités? En entrevue avec Noovo Moi/En Vedette, le chanteur a avoué que c’est l’équipe de production de l’émission qui lui a demandé de ne pas chanter dans la maison…
Ce n’est pas parce que William ne chante pas bien: c’est plutôt en raison de la maison qui a été installée dans un entrepôt et qui n’est pas isolée.
Si William commençait à chanter dans une pièce, il pouvait être facile de l’entendre à l’extérieur de cette pièce. L’enregistrement d’une conversation avec des célébrités dans une autre pièce pouvait alors être compliqué.
Il y a aussi une question de droit d’auteur derrière cette interdiction. «Si quelqu’un dans une chambre a une conversation de game et tout et qu’en background, t’entends genre le Titanic chanté par William Cloutier, c’est pas possible», a-t-il expliqué.
C’est pourquoi l’équipe de production ne peut pas garder une seule phrase chantée. William a précisé que seulement l’hymne national et le «Bonne fête» sont les deux seules chansons acceptées dans l’émission.
À la suite du départ de William, on a pu remarquer que son évincement a beaucoup affecté la créatrice de contenu Kate Moya.
«Dans le party de sous-sol, on n’avait rien d’autre à faire que de se raconter nos vies, puis faire des niaiseries, puis rire. Elle avait peur aussi de perdre l’ami aussi, pas juste le joueur», a mentionné le chanteur.
Kate et William se sont beaucoup rapprochés par rapport au fait qu’ils sont des parents de jeunes enfants dans les mêmes tranches d’âge. «Kate, quand elle va ressortir, c’est sûr qu’on va faire des sorties avec nos enfants», a lancé l’évincé.
William a également indiqué que Kate pouvait lui dire sans problème que ses enfants lui manquaient, alors qu’elle ne pouvait pas nécessairement le dire à une autre célébrité comme Citron Rose qui n’a pas d’enfant et qui peut croire qu’elle veut quitter l’aventure.
Citron Rose aurait d’ailleurs passé le mot dans la maison que Kate voulait partir en raison de ses enfants, mais ce n’était pas tout à fait la vérité…
Avec William, Kate se sentait plus à l’aise de lui parler d’enjeux à l’extérieur de la maison.