Voici pourquoi vous n’avez pas entendu William Cloutier chanter à Big Brother Célébrités

Avez-vous remarqué qu’on n’a pas vraiment entendu William Cloutier chanter à Big Brother Célébrités? En entrevue avec Noovo Moi/En Vedette, le chanteur a avoué que c’est l’équipe de production de l’émission qui lui a demandé de ne pas chanter dans la maison…

Ce n’est pas parce que William ne chante pas bien: c’est plutôt en raison de la maison qui a été installée dans un entrepôt et qui n’est pas isolée.

Si William commençait à chanter dans une pièce, il pouvait être facile de l’entendre à l’extérieur de cette pièce. L’enregistrement d’une conversation avec des célébrités dans une autre pièce pouvait alors être compliqué.