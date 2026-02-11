Étienne Boulay et Patrice Bélanger annoncent le retour des Testeurs en 2027

Début du contenu principal.
Divertissants, drôles, attachants, amusants et surtout…audacieux, voilà comment on aime décrire Étienne Boulay et Patrice Bélanger quand on regarde Les testeurs. On a droit à des défis complètement absurdes et des tonnes de folies, chaque lundi, sur Noovo et tout ça continuera en 2027, alors qu’on annonce une 8e saison!
Dans une courte vidéo tournée à l’extérieur, les deux amis étaient tout sourire au moment de lancer la belle nouvelle. C’est pendant un tournage qu’ils ont pris un instant pour s’adresser à leurs fans: «Ça l’air que vous ne vous tannez pas de nous voir nous faire mal, qu’on se fasse humilier par moment», dit Étienne à la blague.
Les gars ont aussi pris le temps de préciser que les tournages pour la 8e saison ont déjà débuté! À cet effet, le populaire duo invite ses admirateurs à envoyer leurs suggestions de tests pour la prochaine saison. Il est possible de commenter sous la publication Instagram en cliquant sur le lien ci-dessous.
Cet automne, les deux amis nous avaient partagé la grande complicité qui règne toujours entre eux. Étienne Boulay reste d’ailleurs très reconnaissant de pouvoir toujours compter sur Patrice: «J’ai vécu quelques tempêtes, Pat a été à mes côtés, a essayé de m’aider […] je pense que tous ces événements-là qui auraient pu probablement dissoudre n’importe quelle équipe nous a rendus plus unis.» Vous pouvez lire toute cette entrevue en passant par le lien ci-dessous.
Dans les derniers jours, l’ancien joueur des Alouettes de Montréal a profité de doux moments avec sa belle Maïka Desnoyers à Las Vegas. L’agente immobilière et animatrice a réalisé son rêve de voir les Backstreet Boys en spectacle! Voyez la sublime photo de couple qu’elle a publiée sur son Instagram.
En plus d’assister au spectacle, Maïka a pu rencontrer certains membres du mythique groupe, découvrez le carrousel de ses vacances ci-bas.
La saison actuelle des Testeurs se poursuit, tous les lundis, à 20h sur Noovo et sur Crave.
