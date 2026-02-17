Survivor Québec au Panama, qu'est-ce que ça change? Patrice Bélanger répond!

Une grande logistique derrière l’installation des épreuves

Tout est à bâtir pour Survivor Québec, puisqu’aucune installation n’est permanente. Autre défi, il est bien important pour la production de planifier l’ordre dans laquelle les joueurs et les joueuses feront les épreuves. Patrice mentionne que comme il y a beaucoup d’équipements pour chacune d'elles, et que certaines se passent sur l’eau, on ne peut pas changer l’ordre des épreuves comme on le souhaite: «C'est une logistique hors normes», lance Patrice.

Depuis deux ans, l’équipe de Survivor Québec collabore avec la Suède pour la construction de ses épreuves. Ainsi, ça permet d’avoir des installations de plus grandes envergures comme les budgets sont jumelés, ainsi que la main-d'œuvre.

La 4e saison de Survivor Québec au Panama sera présentée, sur Noovo et sur Crave, le dimanche 5 avril.

