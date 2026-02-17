Survivor Québec au Panama, qu'est-ce que ça change? Patrice Bélanger répond!

Début du contenu principal.
Pour cette 4e saison de Survivor Québec, il n’y a pas que les joueurs et les joueuses qui seront déstabilisés. Avant son départ vers le Panama, Patrice Bélanger nous a confié, en entrevue, que la nouvelle destination allait amener plusieurs insécurités à la production également.
Voici ce que les îles de Survivor Québec impliquent comme grands changements!
Patrice Bélanger qualifie la nouveauté de «renouveau visuel» pour les téléspectateurs, alors que le décor sera bien différent des trois dernières saisons. Certes, les participants seront toujours plongés dans la jungle, sur une île entourée de palmiers, mais il faudra oublier les grands massifs rocheux qu’on retrouvait aux Philippines. Pour la production de Survivor Québec, ce nouveau champ de bataille nécessite de revoir bien des choses: «C'est de redécouvrir, de se refaire des zones de confort au sens où, je ne suis jamais allé sur telle île pour installer des épreuves. Je n’ai jamais animé sur cette île-là», explique l’animateur complètement excité par le Panama.
Des équipes sont sur place depuis le début du mois de janvier pour construire les épreuves et se familiariser avec les îles. À l’aube de la prochaine saison, Patrice mentionne qu’il reste à défricher les îles des tribus pour qu’on puisse y circuler. Aussi, la téléréalité doit s’assurer que les épreuves imaginées au Québec sont bien réalisables…et viables sur les nouvelles îles. Patrice Bélanger précise que: «C’est beaucoup d'étapes pour aboutir à une épreuve à la télé, nombre de décisions qui doivent être prises.» Regardez toute son explication dans la vidéo ci-dessous.
Tout est à bâtir pour Survivor Québec, puisqu’aucune installation n’est permanente. Autre défi, il est bien important pour la production de planifier l’ordre dans laquelle les joueurs et les joueuses feront les épreuves. Patrice mentionne que comme il y a beaucoup d’équipements pour chacune d'elles, et que certaines se passent sur l’eau, on ne peut pas changer l’ordre des épreuves comme on le souhaite: «C'est une logistique hors normes», lance Patrice.
Depuis deux ans, l’équipe de Survivor Québec collabore avec la Suède pour la construction de ses épreuves. Ainsi, ça permet d’avoir des installations de plus grandes envergures comme les budgets sont jumelés, ainsi que la main-d'œuvre.
La 4e saison de Survivor Québec au Panama sera présentée, sur Noovo et sur Crave, le dimanche 5 avril.
