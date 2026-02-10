Oussama met «le feu» à la terrasse de Big Brother

Début du contenu principal.
Un immense bloc de glace a fait son apparition sur la terrasse de Big Brother Célébrités, prenant les candidats par surprise.
William Cloutier ne l’avait pas remarqué avant d’aller relaxer dans le spa, mais c’est en sortant qu’Oussama Fares a découvert l’imposant bloc. Déterminé à récupérer la clé emprisonnée à l’intérieur, il a tout tenté pour la libérer, en se mettant le feu à la bouche avec des piments forts.
Cette nouvelle épreuve a rapidement éveillé une rivalité entre William et Oussama, chacun voulant être le premier à récupérer la clé.
Pour accélérer la fonte du bloc de glace, ils ont même tenté de manger des piments, convaincus que la chaleur de leur haleine aiderait à faire fondre la glace plus rapidement. C’est finalement Mona qui a mis fin à cette tentative brûlante en lançant: «Je ne veux pas faire chier, mais je ne suis pas sûre que le piment change quelque chose à la température de votre haleine.»
Après quelques minutes, toutes les autres célébrités de la maison ont décidé d’embarquer dans le défi pour faire fondre le bloc le plus rapidement possible. Les candidats ont tout tenté: une main chauffée au-dessus du feu puis déposée sur la glace, souffler de toutes leurs forces, frotter avec leurs mains, utiliser leur tête ou encore gratter le bloc… toutes les idées, même les plus improbables, ont été mises à l’essai.
Finalement, après un vote loin d’être serré, c’est Oussama qui a réussi à mettre la main sur cette nouvelle clé faisant son entrée dans le jeu. Reste maintenant à découvrir quel privilège y sera associé.
Depuis lundi, Marie-Ève était à la recherche du pion idéal à placer aux côtés de Citron Rose, qui semble être sa cible principale. D’ailleurs, toute la maison était en mode «trouver un pion», une expression qui a été répétée à plusieurs reprises au fil de ses discussions stratégiques.
C’est finalement Pascale qui se retrouve aux côtés de Citron Rose sur le bloc, même si Mona s’était proposée pour jouer le rôle de pion. Est-ce que Marie-Ève cherche ainsi à ouvrir la porte à l’élimination de Pascale et, du même coup, à fragiliser le jeu de William? Une hypothèse qui semble tout à fait plausible.
