Oussama met «le feu» à la terrasse de Big Brother

Un immense bloc de glace a fait son apparition sur la terrasse de Big Brother Célébrités, prenant les candidats par surprise.

William Cloutier ne l’avait pas remarqué avant d’aller relaxer dans le spa, mais c’est en sortant qu’Oussama Fares a découvert l’imposant bloc. Déterminé à récupérer la clé emprisonnée à l’intérieur, il a tout tenté pour la libérer, en se mettant le feu à la bouche avec des piments forts.