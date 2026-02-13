Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Normand D’Amour révèle qu’il est drummer dans un groupe de blues

PAR :

Lors son deuxième patronat durant la saison 6 de Big Brother Célébrités, la comédienne Marie-Ève Beauregard a décidé de faire un vlog où elle demande à ses colocs un fait inédit sur eux. 

Parmi les faits les plus surprenants, on peut entendre Normand D’Amour qui révèle être un drummer (batteur en français) dans un groupe de blues

Le comédien fait même une démonstration de son talent à Marie-Ève en direct du spa situé sur la terrasse extérieure de la maison, ce qui fait beaucoup rire la patronne. 

Le vlog des faits inédits est disponible sur Crave

© Bell Média

On doit dire qu’on ne s’attendait vraiment pas à cette révélation de Normand sachant qu’on a surtout vu sa passion pour les jeux de sociétés depuis son entrée dans la maison. Il est propriétaire du pub ludique Randolph. 

Les autres faits inédits des célébrités

Outre cette grande révélation à propos de Normand, on apprend aussi que l’humoriste Christophe Dupéré avait fait ses études en médecine et devait être médecin. 

Malheureusement, il a découvert qu’il avait une allergie au latex, ce qui l'empêche de mettre des gants pour examiner les patients. 

© Bell Média

Voici les faits inusités des autres célébrités: 

  • Citron Rose n’est pas capable de faire du vélo.
  • Oussama Fares a déjà gagné des médailles en natation.
  • Mona de Grenoble peut changer l’huile de son auto.
  • Marie-Ève a eu un œil de pirate pendant un an lorsqu’elle était plus jeune (elle avait un œil plus paresseux que l’autre).
  • Gabrielle Côté est en couple avec un homme.
  • Pascale Marineau est capable de faire un «W» avec sa langue.
  • Kate Moya n’est pas capable de faire une roue en gymnastique. 
  • William Cloutier est bruiteur et peut imiter le bruit d’une bouteille qui s’ouvre avec un bouchon.
  • Félix Dolci fait des siestes de 22 minutes tous les jours pour se sentir «gonfler à bloc». 
© Bell Média
© Bell Média

Pour entendre toutes les explications des célébrités à propos de ces faits inédits, on vous invite à voir le vlog de Marie-Ève sur Crave dès maintenant

Vous aimerez aussi: 

Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse

Marie-Soleil
PAR :