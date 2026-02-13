Normand D’Amour révèle qu’il est drummer dans un groupe de blues

Début du contenu principal.
Lors son deuxième patronat durant la saison 6 de Big Brother Célébrités, la comédienne Marie-Ève Beauregard a décidé de faire un vlog où elle demande à ses colocs un fait inédit sur eux.
Parmi les faits les plus surprenants, on peut entendre Normand D’Amour qui révèle être un drummer (batteur en français) dans un groupe de blues!
Le comédien fait même une démonstration de son talent à Marie-Ève en direct du spa situé sur la terrasse extérieure de la maison, ce qui fait beaucoup rire la patronne.
Le vlog des faits inédits est disponible sur Crave.
On doit dire qu’on ne s’attendait vraiment pas à cette révélation de Normand sachant qu’on a surtout vu sa passion pour les jeux de sociétés depuis son entrée dans la maison. Il est propriétaire du pub ludique Randolph.
Outre cette grande révélation à propos de Normand, on apprend aussi que l’humoriste Christophe Dupéré avait fait ses études en médecine et devait être médecin.
Malheureusement, il a découvert qu’il avait une allergie au latex, ce qui l'empêche de mettre des gants pour examiner les patients.
Voici les faits inusités des autres célébrités:
Pour entendre toutes les explications des célébrités à propos de ces faits inédits, on vous invite à voir le vlog de Marie-Ève sur Crave dès maintenant!
