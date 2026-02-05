Revirements majeurs à Big Brother: est-ce la fin pour William et cette célébrité?

King Melrose met William Cloutier dans l'eau chaude

King Melrose, qui semblait pourtant avoir choisi son camp en se laissant influencer par William, a finalement paniqué et a complètement ouvert son jeu à Mona de Grenoble.

Il lui a révélé que les candidats ayant participé au party du sous-sol s’étaient alliés, en incluant Normand D'Amour, formant ainsi un groupe majoritaire. King a aussi confié que William lui avait conseillé de ne pas se laisser monter la tête par Mona, une information qui n’est clairement pas tombée dans l’oreille d’une sourde.

La drag queen a alors joué habilement ses cartes pour amener King à se détacher du groupe des Croquettes et à se rapprocher de son camp. Une manœuvre qui, visiblement, a porté fruit et qui a complètement brasser les cartes dans la maison de Big Brother Célébrités.