Revirements majeurs à Big Brother: est-ce la fin pour William et cette célébrité?

King Melrose nous a offert l’un des patronats les plus mouvementés de l’histoire de Big Brother Célébrités. En effet, le patron a peut-être mis un coup de hache dans le trio qu'il formait avec William Cloutier et Pascale Marineau.
Après avoir formé un bloc qui ne faisait pas l’unanimité en mettant Mona de Grenoble et Gabrielle Côté en danger, le patron a pris une décision surprenante. En apprenant que le collier du Coup d’État avait été volé pendant la nuit, le chanteur a choisi de dévoiler l’ensemble de sa stratégie à Mona, provoquant un véritable tremblement de terre dans son alliance, Les Croquettes.
King Melrose, qui semblait pourtant avoir choisi son camp en se laissant influencer par William, a finalement paniqué et a complètement ouvert son jeu à Mona de Grenoble.
Il lui a révélé que les candidats ayant participé au party du sous-sol s’étaient alliés, en incluant Normand D'Amour, formant ainsi un groupe majoritaire. King a aussi confié que William lui avait conseillé de ne pas se laisser monter la tête par Mona, une information qui n’est clairement pas tombée dans l’oreille d’une sourde.
La drag queen a alors joué habilement ses cartes pour amener King à se détacher du groupe des Croquettes et à se rapprocher de son camp. Une manœuvre qui, visiblement, a porté fruit et qui a complètement brasser les cartes dans la maison de Big Brother Célébrités.
Félix a finalement utilisé son veto pour sauver Mona du bloc, forçant King à nommer Normand en remplacement.
Mais le véritable coup de théâtre est venu ensuite: Mona a activé le Coup d’État… sans que personne dans la maison ne sache qu’elle le possédait. Tous les soupçons se sont plutôt tournés vers Marie-Ève, plongeant les joueurs dans une confusion totale.
Maintenant que les cartes sont entre ses mains, Mona frappera-t-elle fort en mettant William et Pascale sur le bloc pour s’attaquer à un duo fort et renverser complètement la dynamique du jeu?
Dimanche à 18 h 30, on découvrira enfin les conséquences du Coup d’État. Les célébrités auront-elles le temps d’aller défendre leur place auprès de Mona afin d’influencer ses mises en danger?
Est-ce la fin pour William et Pascale? King regrettera-t-il d’avoir changé son fusil d’épaule?
On aura les réponses ce dimanche, sur les ondes de Noovo et sur Crave.