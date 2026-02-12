Marie-Mai a promis «du jamais vu», voici en primeur de quoi il s'agit!

Avez-vous écouté attentivement Marie-Mai à la toute fin du dernier gala de Big Brother Célébrités? Les plus grands fans de la téléréalité auront remarqué que l'animatrice a mentionné: «une toute nouvelle twist de double éviction. C'est du jamais vu et ce sera très excitant!»

En primeur, le producteur au contenu de l’émission, David Gauthier, nous a dévoilé les détails sur cette double éviction spectaculaire, qui viendra tout changer dans la maison.