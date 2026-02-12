Marie-Mai a promis «du jamais vu», voici en primeur de quoi il s'agit!

Début du contenu principal.
Avez-vous écouté attentivement Marie-Mai à la toute fin du dernier gala de Big Brother Célébrités? Les plus grands fans de la téléréalité auront remarqué que l'animatrice a mentionné: «une toute nouvelle twist de double éviction. C'est du jamais vu et ce sera très excitant!»
En primeur, le producteur au contenu de l’émission, David Gauthier, nous a dévoilé les détails sur cette double éviction spectaculaire, qui viendra tout changer dans la maison.
Ce dimanche, alors que les célébrités viendront d’évincer l’un des leurs, Marie-Mai annoncera la tenue d'un bal.
Hors, derrière cette soirée qui semblera plutôt agréable et légère, se cachera la twist qui s’intitule Horreur au bal. Pendant celle-ci, les célébrités vivront une semaine en un jour seulement.
Ces dernières subiront un challenge individuel, qui déterminera leur ordre de passage dans une pièce. Chacun leur tour, ils devront attribuer un rôle à leurs pairs, sans pouvoir se choisir.
Les rôles qui seront distribués sont patron de la maison, mises en danger et véto. Deux célébrités recevront aussi une punition de Big Brother, et une autre sera privée de vote.
C’est une twist jamais vue, très chargée en émotions
Le producteur au contenu nous a également précisé en entrevue que cette prise de décision rapide dévoilera des alliances et causera la pagaille dans la maison.
Le temps de ces rebondissements, oubliez la façon de filmer habituelle de Big Brother Célébrités, puisque David et son équipe donneront aux images une allure inspirée des films d’horreur des années 90, comme l’indémodable Scream (Frissons).
Cette idée de réalisation vient avec une autre première: «On entre une caméra dans une partie de la maison, ce qu’on ne fait jamais normalement, comme on filme à travers les fenêtres.» Cette direction artistique offrira un look bien différent, selon celui qui est derrière la twist.
On nous a aussi révélé que Marie-Mai et les célébrités porteront également un habillement et un maquillage surprenants.
Après 12 heures de tournage et des semaines de préparation, David Gauthier assure que tout s’est très bien déroulé.
Bien que la production tente de prévoir les réactions, c’est toujours une surprise, comme les décisions sont prises par les candidats, «L’équipe a vraiment été spectaculaire […] Hier soir, tout le monde était bien fatigué, mais ça a valu la peine!», dit-il, ravi.
Vous pourrez découvrir la twist le dimanche 15 février à 18h30, sur Noovo et sur Crave, mettant en vedette des célébrités vêtues de leurs plus beaux habits, mais…pas pour longtemps!
