Chamboulé dans la maison Big Brother, William Cloutier demande l’avis de ses fans

William Cloutier adopte un jeu particulièrement agressif dans la maison de Big Brother Célébrités. Le chanteur a décidé d’y aller all in, n’hésitant pas à mentir au besoin et à exploiter tous les avantages possibles pour faire avancer sa stratégie.

Dans une vidéo publiée sur ses médias sociaux, il s’adresse directement à ses fans et leur demande franchement ce qu’ils pensent de lui dans le jeu.