Chamboulé dans la maison Big Brother, William Cloutier demande l’avis de ses fans

William Cloutier adopte un jeu particulièrement agressif dans la maison de Big Brother Célébrités. Le chanteur a décidé d’y aller all in, n’hésitant pas à mentir au besoin et à exploiter tous les avantages possibles pour faire avancer sa stratégie.
Dans une vidéo publiée sur ses médias sociaux, il s’adresse directement à ses fans et leur demande franchement ce qu’ils pensent de lui dans le jeu.
Dans la courte vidéo, il explique vouloir connaître l’opinion du public sur son jeu, admettant qu’il est peut-être en train de devenir «un vrai psychopathe, mythomane». Voici le message qu'il avait à passer: «Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Vous me direz si c'est en train de toute chier ou si c'est cool de me voir aller.»
Évidemment, William verra les commentaires seulement à sa sortie de l'aventure de Big Brother Célébrités.
Mercredi soir, Félix a remporté le véto et l’athlète olympique a clairement annoncé son intention de l’utiliser, promettant que ça allait brasser.
Pourrait-il décider de sauver Citron Rose et demander à Marie-Ève de placer William sur le bloc, dans le but de détruire le puissant duo qu’il forme avec Pascale?
Depuis le début de la semaine, Félix semble vouloir prendre ses distances avec William et Pascale, même si leur passage dans la maison de la fête d’enfants laissait croire à une alliance solide.
On en saura probablement davantage jeudi soir, dès 19h30, sur les ondes de Noovo et sur Crave.
