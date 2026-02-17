«C’est gros pour moi» Pier-Luc Funk dévoile son nouveau projet

Pier-Luc Funk a dévoilé un tout nouveau projet: dans les prochaines semaines, le comédien sera au cœur d’une série documentaire qui suivra sa dernière saison dans la Ligue nationale d’improvisation (LNI).

Dans le communiqué annonçant la production, il s’est montré émotif à l’idée de tourner cette page importante de sa carrière: «La LNI, c’était mon rêve de petit gars. C’est gros pour moi. C’est une drogue de rentrer sur la patinoire et de faire rire le public avec une joke que tu viens d’inventer sur le moment.»