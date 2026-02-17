«C’est gros pour moi» Pier-Luc Funk dévoile son nouveau projet

Début du contenu principal.
Pier-Luc Funk a dévoilé un tout nouveau projet: dans les prochaines semaines, le comédien sera au cœur d’une série documentaire qui suivra sa dernière saison dans la Ligue nationale d’improvisation (LNI).
Dans le communiqué annonçant la production, il s’est montré émotif à l’idée de tourner cette page importante de sa carrière: «La LNI, c’était mon rêve de petit gars. C’est gros pour moi. C’est une drogue de rentrer sur la patinoire et de faire rire le public avec une joke que tu viens d’inventer sur le moment.»
Dans les trois épisodes de la série documentaire La dernière saison, qui sera offerte sur ICI TOU.TV EXTRA en 2026-2027, les téléspectateurs suivront Pier-Luc Funk à travers ce grand tournant de sa vie.
La caméra l’accompagnera autant dans les vestiaires que sur la patinoire, mais aussi dans ses réflexions personnelles, alors qu’il replonge dans l’euphorie qui l’a porté pendant plus de dix ans à vivre pleinement son rêve à la LNI.
On replongera aussi dans les archives de Pier-Luc Funk, alors qu’il retournera sur les lieux marquants de son parcours en improvisation, notamment son école secondaire.
Après plus de 10 ans à briller dans la LNI, le comédien s’apprête à faire un dernier tour de piste, en ouvrant les portes de son intimité aux caméras.
La série est produite par Pamplemousse Média et réalisée par Charles Grenier.
