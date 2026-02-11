Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Voici où réécouter Dawson's Creek

PAR :

Le monde entier a été complètement chamboulé mercredi après-midi, alors qu’on a appris la mort de James Van Der Beek, à l’âge de 48 ans. L’un de ses rôles marquants est assurément celui de Dawson Leery dans la série Dawson’s Creek. Voici où vous pouvez rattraper la mémorable fiction! 

© Getty Images/Columbia TriStar

Les six saisons de Dawson’s Creek sont disponibles sur la plateforme Crave. Lancée en 1998 et diffusée jusqu’en 2003, la série dramatique pour ados suit un groupe d’amis soudé à travers leurs années au lycée jusqu’à leurs études supérieures. L’intrigue se déroule dans la ville fictive de Capeside, dans le Massachusetts.

Outre James Van Der Beek, on retrouvait, dans l’œuvre de Kevin Williamson, les actrices Katie HolmesMichelle WilliamsMary-Margaret HumesMary Beth PeilNina RepetaMeredith Monroe, ainsi que les acteurs Joshua JacksonJohn Wesley ShippKerr Smith et Busy Philipps.

© Getty Images/New York Daily News Archive

Un départ qui ébranle

Souffrant d'un cancer colorectal de stade 3, James Van Der Beek laisse dans le deuil ses six enfants et sa femme Kimberly Van Der Beek.

Lire la suite

© Getty Images/Rick Kern

Recommandé pour vous: 

 

En Vedette
PAR :