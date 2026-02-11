Voici où réécouter Dawson's Creek

Les six saisons de Dawson’s Creek sont disponibles sur la plateforme Crave. Lancée en 1998 et diffusée jusqu’en 2003, la série dramatique pour ados suit un groupe d’amis soudé à travers leurs années au lycée jusqu’à leurs études supérieures. L’intrigue se déroule dans la ville fictive de Capeside, dans le Massachusetts.

Outre James Van Der Beek, on retrouvait, dans l’œuvre de Kevin Williamson, les actrices Katie Holmes, Michelle Williams, Mary-Margaret Humes, Mary Beth Peil, Nina Repeta, Meredith Monroe, ainsi que les acteurs Joshua Jackson, John Wesley Shipp, Kerr Smith et Busy Philipps.