Voyez les retrouvailles de King Melrose avec ses enfants et sa conjointe

On a pu s’entretenir avec le chanteur quelques heures après sa sortie. D’ailleurs, il est revenu sur ses retrouvailles avec sa conjointe Sophie, son petit Milo de deux ans et sa fille de quatre ans, Flora. Bien que ses enfants aient été ravis de retrouver les bras de leur papa, il nous mentionne en riant que «ça duré une minute, deux minutes qu’ils étaient contents, puis bin épatés, puis après ça, ils passent à autre chose!» Néanmoins, le chanteur qualifie ce moment de «vrai». Depuis son retour, il avance avoir eu droit à des tonnes de câlins de leur part et de doux instants avec eux: «On a joué à des jeux, on s’est amusés, on a jasé de plein d’affaires.»

Pendant son passage dans la maison, King Melrose nous a avoué avoir eu à se faire une carapace pour oublier sa famille pendant le jeu. Il explique pourquoi dans la vidéo ci-bas.