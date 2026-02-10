Voyez les retrouvailles de King Melrose avec ses enfants et sa conjointe

Début du contenu principal.
Évincé de la maison de Big Brother Célébrités, depuis dimanche, King Melrose a eu enfin droit, à nouveau, à l’amour de sa conjointe et de ses enfants. Sa petite famille a profité du fait qu’il soit caché à l’hôtel, avant la diffusion de l’émission, pour aller l’accueillir. Voyez la touchante vidéo ci-dessous.
On a pu s’entretenir avec le chanteur quelques heures après sa sortie. D’ailleurs, il est revenu sur ses retrouvailles avec sa conjointe Sophie, son petit Milo de deux ans et sa fille de quatre ans, Flora. Bien que ses enfants aient été ravis de retrouver les bras de leur papa, il nous mentionne en riant que «ça duré une minute, deux minutes qu’ils étaient contents, puis bin épatés, puis après ça, ils passent à autre chose!» Néanmoins, le chanteur qualifie ce moment de «vrai». Depuis son retour, il avance avoir eu droit à des tonnes de câlins de leur part et de doux instants avec eux: «On a joué à des jeux, on s’est amusés, on a jasé de plein d’affaires.»
Pendant son passage dans la maison, King Melrose nous a avoué avoir eu à se faire une carapace pour oublier sa famille pendant le jeu. Il explique pourquoi dans la vidéo ci-bas.
Parti pour l’aventure depuis un mois, il est étonné de voir qu’en si peu de temps, ses enfants semblent avoir évolué: «Ma fille, on dirait qu’elle est plus mature. Mon gars a deux ans, il ‘’gosse’’ vraiment en ce moment, mais il a comme pogné une coche, juste en un mois», constate-t-il en entrevue.
Le soulman adoré du Québec a aussi fait d’autres révélations depuis son arrivée. Vous pouvez regarder la vidéo en-tête pour découvrir d’autres confidences sur son expérience à Big Brother Célébrités.
