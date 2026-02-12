Maripier Morin et Marc Messier: voyez les premières images du nouveau couple à l’écran

Début du contenu principal.
On a eu une belle surprise ce matin: les premières images de Maripier Morin dans la deuxième saison de la série Le retour d’Anna Brodeur viennent d’être dévoilées!
Dans la bande-annonce de cette nouvelle saison, on peut comprendre que le personnage de Maripier Morin est la belle-mère d’Anna interprétée par Julie Le Breton. Elle est en couple avec le père d’Anna qui est interprété par Marc Messier.
Le personnage de Maripier est plus jeune que celui de Julie et elle vient d’avoir un bébé avec son père. Cela veut aussi dire qu’Anna est maintenant la demi-sœur d’une petite fille…
On entend aussi Marc qui mentionne qui ne veut pas aller en thérapie avec la mère d’Anna dans la bande-annonce.
Voyez la bande-annonce de la deuxième saison de la série Le retour d’Anna Brodeur juste ici:
On y découvre également que la boîte de relations publiques dirigée par Patrick (Benoit McGinnis) emménage dans son espace de bureau fraîchement rénové. La boîte a d’ailleurs perdu deux clients réguliers…
Le projet de Monique (Élise Guilbault), la mère d’Anna, semble se concrétiser dans cette deuxième saison… Antoine (Patrick Hivon) essaye aussi de retrouver un sens à sa carrière.
Voici le résumé de cette nouvelle saison:
«Dans cette nouvelle saison, Anna pense pouvoir reprendre son souffle, mais tout la rattrape: une mère plus flamboyante que jamais, un père insaisissable, l’amour qui s’impose quand elle s’y attend le moins et une offre inespérée. Anna est forcée de revoir ses plans.À l’agence PBLD, Patrick tente de camoufler son effondrement derrière de grands projets… au risque de faire imploser son équipe. Monique, elle, brille en public, mais vacille en privé. Et Antoine tente de réparer ce qu’il a brisé avec Rachel. Entre confrontations, déceptions et révélations, Anna essaie de tenir bon. Mais pour avancer, elle devra peut-être laisser tomber certaines illusions et enfin choisir pour elle.»
Outre Maripier Morin et Marc Messier, on pourra voir de nouveaux personnages interprétés par Patrick Emmanuel Abellard, Lyna Khellef, Valérie Blais, Macha Limonchik et Jean-Moïse Martin.
Rebecca Vachon, Vlad Alexis, Jessica Larsen, Arielle Mailloux, Clémence Lavallée, Xavier Bergeron, Sébastien René, Adrien Bletton, Antoine Pilon, Stéphane Gagnon, Sophie Faucher et Alice Pascual seront aussi de retour dans la série.
On peut dire que les rebondissements seront nombreux dans cette deuxième saison au point où Anna Brodeur sera même arrêtée par la police…
Les 4 premiers épisodes de cette nouvelle saison arrivent le 12 mars prochain sur Crave.
