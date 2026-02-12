Maripier Morin et Marc Messier: voyez les premières images du nouveau couple à l’écran

On a eu une belle surprise ce matin: les premières images de Maripier Morin dans la deuxième saison de la série Le retour d’Anna Brodeur viennent d’être dévoilées!

Dans la bande-annonce de cette nouvelle saison, on peut comprendre que le personnage de Maripier Morin est la belle-mère d’Anna interprétée par Julie Le Breton. Elle est en couple avec le père d’Anna qui est interprété par Marc Messier.

Le personnage de Maripier est plus jeune que celui de Julie et elle vient d’avoir un bébé avec son père. Cela veut aussi dire qu’Anna est maintenant la demi-sœur d’une petite fille…

On entend aussi Marc qui mentionne qui ne veut pas aller en thérapie avec la mère d’Anna dans la bande-annonce.