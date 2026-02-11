Élyse Marquis crée une commotion en débarquant sur le plateau de Nuls en chef

Début du contenu principal.
Une grande surprise vous attend ce soir à Nuls en chef sur les ondes de Noovo: l’animatrice Élyse Marquis débarque dans l’émission!
Celle qui est surtout connue pour son animation de l’émission Les chefs demandera aux apprentis de tout arrêter à son arrivée. Prises par surprise, certaines personnalités ont même crié en voyant Élyse!
Voici un extrait du passage d’Élyse Marquis à l’émission Nuls en chef juste ici:
«Mon rêve depuis 10 ans, c’est d’aller présenter un ingrédient mystère puis j'hallucine souvent la voix d’Élyse Marquis. J’ai failli la puncher comme pour vérifier si c’est un mirage ou si c’est un…», mentionne Mathieu Dufour en riant dans l’extrait.
Élyse demande aux apprentis de cuisiner un dessert sucré pour la Saint-Valentin. «En plus de votre plat de homard, on va vous demander de réaliser des mini-cupcakes. Il va falloir, bien sûr, bien les réaliser, mais aussi bien les décorer. On va rajouter du temps», lance-t-elle sans savoir le nombre de minutes supplémentaires.
Le dessert complètera un plat de homard qui peut être servi lors d’un souper romantique pour la Saint-Valentin. On a bien hâte de voir si les talents des apprentis se sont améliorés depuis l’épisode du gâteau…
Dans les commentaires sous la vidéo publiée sur Instagram, Matthieu Pepper a écrit: «Je peux pas croire que j’ai rencontré la reine de la cuisine avec cet o*** de chapeau là!!»
De son côté, Katherine Levac a mentionné ceci: «J’ai fait pipi dans mes culottes pour vrai quand elle est entrée.»
Ces commentaires montrent vraiment à quel point les apprentis étaient contents de voir Élyse Marquis à Nuls en chef!
L’épisode de Nuls en chef avec Élyse Marquis sera diffusé ce soir (11 février) sur les ondes de Noovo.
Pour voir toutes les recettes de l’émission, on vous invite à consulter notre page complète.
