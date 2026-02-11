Élyse Marquis crée une commotion en débarquant sur le plateau de Nuls en chef

«Mon rêve depuis 10 ans, c’est d’aller présenter un ingrédient mystère puis j'hallucine souvent la voix d’Élyse Marquis. J’ai failli la puncher comme pour vérifier si c’est un mirage ou si c’est un…», mentionne Mathieu Dufour en riant dans l’extrait.

Élyse demande aux apprentis de cuisiner un dessert sucré pour la Saint-Valentin. «En plus de votre plat de homard, on va vous demander de réaliser des mini-cupcakes. Il va falloir, bien sûr, bien les réaliser, mais aussi bien les décorer. On va rajouter du temps», lance-t-elle sans savoir le nombre de minutes supplémentaires.

Le dessert complètera un plat de homard qui peut être servi lors d’un souper romantique pour la Saint-Valentin. On a bien hâte de voir si les talents des apprentis se sont améliorés depuis l’épisode du gâteau…