13 couples de vedettes qui se sont séparés en 2025

Il y a eu beaucoup d'action dans la vie personnelle des vedettes en 2025!
Plusieurs stars ont trouvé l'amour, d'autres ont eu des enfants, et certaines célébrités ont choisi de continuer leur chemin séparément.
Qu'elles aient été en couple quelques mois ou plusieurs années, ces ruptures de personnalités d'ici et d'ailleurs ont fait jaser.
Voici les séparations de vedettes qui ont marqué l'année 2025:
Chloé et Katherine avaient officialisé leur relation en octobre 2020, et sont devenues mamans des jumeaux Ben et Mathias en novembre 2021. Elles ont annoncé leur rupture en novembre dernier.
Après sept ans de relation, des fiançailles qui s’éternisaient et la naissance de leur petite fille Daisy, le couple a décidé de se séparer en juin. Katy Perry est depuis en couple avec Justin Trudeau.
Le fils de l’ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney, Ben Mulroney, s'est séparé de sa conjointe des 16 dernières années, Jessica.
Après 18 ans de vie commune, deux enfants, plusieurs projets partagés et une discrétion exemplaire, Marion Cotillard et Guillaume Canet ont choisi de se séparer.
Win Butler et Régine Chassagne, les piliers et cofondateurs du groupe montréalais Arcade Fire, ont annoncé leur séparation en octobre après plus de deux décennies de mariage.
En juin, Mathieu Baron a confirmé qu’il n’était plus en couple. Lui et Alexandra ont mis fin à leur relation au début de l’année. Cette dernière était alors enceinte de leur deuxième enfant. Le bébé a vu le jour l'été dernier.
À peine neuf mois après le début de leur relation, Tom Cruise et Ana de Armas se sont séparés.
En juin 2025, c’est dans une story Instagram que l'influenceuse Alexane Pelletier a confirmé la rumeur qui circulait depuis quelques semaines: elle et Michael Fortin d'OD Martinique se sont séparés.
Toujours dans le monde de la téléréalité, Maude Lavoie, ex-participante d’Occupation Double, a annoncé sa rupture avec l'ex-athlète professionnel de la MMA Jeremie Capony en juin 2025.
Isabelle Desjardins a annoncé sa rupture avec David Desharnais en mars 2025. L'ancienne animatrice de MusiquePlus partageait sa vie avec l'ex-joueur des Canadiens de Montréal depuis une dizaine d'années. Ils ont eu deux enfants ensemble.
Marilou Bélanger d'Occupation Double et le pilote automobile Lance Stroll se sont séparés en début d'année. Une rumeur persistante d'infidélité a beaucoup fait jaser dans le monde de la F1.
En janvier 2025, après des semaines de rumeurs sur l’état de leur relation, Jessica Simpson a confirmé sa séparation d’avec Eric Johnson, son mari depuis une décennie et le père de leurs trois enfants.
Celui qui incarne Dave Labelle dans STAT a annoncé sa séparation en janvier 2025. Le comédien était en couple depuis plus de deux ans avec Ève Pressault, qui est elle aussi actrice.