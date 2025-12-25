13 couples de vedettes qui se sont séparés en 2025

Il y a eu beaucoup d'action dans la vie personnelle des vedettes en 2025!

Plusieurs stars ont trouvé l'amour, d'autres ont eu des enfants, et certaines célébrités ont choisi de continuer leur chemin séparément.

Qu'elles aient été en couple quelques mois ou plusieurs années, ces ruptures de personnalités d'ici et d'ailleurs ont fait jaser.

Voici les séparations de vedettes qui ont marqué l'année 2025: