Rupture pour Jessica Simpson après 10 ans de mariage

Après des semaines de rumeurs sur l’état de leur relation, Jessica Simpson a confirmé sa séparation d’avec Eric Johnson, son mari depuis une décennie et le père de leurs trois enfants.

La chanteuse et femme d’affaires de 44 ans a partagé la nouvelle avec le magazine People dans une déclaration particulièrement émotive:

«Eric et moi vivons séparément et traversons une situation douloureuse dans notre mariage. Nos enfants passent en premier, et nous nous concentrons sur ce qui est le mieux pour eux. Nous sommes reconnaissants pour tout l’amour et le soutien que nous avons reçus, et nous apprécions notre intimité en ce moment alors que nous traversons cette épreuve en famille», a-t-elle confié.