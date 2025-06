Marion Cotillard et Guillaume Canet annoncent leur séparation après 18 ans d’amour

Ils s’étaient rencontrés il y a bien longtemps, mais c’est en 2007 que leur histoire d’amour a commencé. Ils avaient déjà partagé l’écran dans Jeux d’enfants en 2002, un film devenu culte et leur complicité s’était transformée en véritable relation. Ensemble, ils ont traversé presque deux décennies, ont fondé une famille avec Marcel (13 ans) et Louise (8 ans), et ont toujours gardé leur intimité bien à l’abri des regards.

Rares étaient leurs apparitions publiques ensemble. Et quand elles arrivaient, c’était toujours avec naturel et simplicité. Pas de grandes déclarations, pas de paillettes inutiles, juste deux artistes qui s’aimaient et se respectaient profondément!