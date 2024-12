20 ruptures qui ont marqué 2024

14. Marie-Claude Savard et Jean-Martin Bisson

L’animatrice a révélé qu’elle n’était plus en couple avec le producteur Jean-Martin Bisson, avec qui elle partageait sa vie depuis 2011. Leur relation s’est terminée il y a deux ans. Ensemble, ils sont les fiers parents de Charlotte et Henri. Malgré la rupture, leur complicité demeure intacte.

«On reste les meilleurs amis du monde. On est des parents et on en est fiers. On a choisi l’amitié, on a décidé d’aplanir les différences pour maintenir le lien familial très fort», a confié Marie-Claude, en toute transparence.