Katherine Levac et Chloé Robichaud ne sont plus en couple

Début du contenu principal.
Katherine Levac a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’elle et Chloé Robichaud avaient récemment mis fin à leur relation.
Malgré tout, elles demeurent en bons termes et poursuivent ensemble leur aventure de co-parentalité.
Dans sa publication, Katherine explique qu’elles s’efforcent d’être les meilleures mamans possible pour leurs deux garçons, Ben et Mathias.
«Ça prend beaucoup de force à assumer mais, pour vrai, ça va bien, on reste unies par le désir d’être les meilleures moms pour nos gars. 🤍
Merci de votre délicatesse en cette période de grands changements dans nos vies, ça fait une vraie différence.»
J’ai toujours été de nature assez privée, mais comme Kat, je trouvais important d’être transparente.
Chloé Robichaud, la conjointe de l'humoriste, a également annoncé la nouvelle sur son compte Instagram. Cette dernière a aussi précisé que la relation s'est terminée «il y a déjà un bon petit temps».
Elle a ajouté: «C’en est donc une d’amitié profonde et de co-parentalité qui se présente à nous depuis ces derniers mois. J’ai toujours été de nature assez privée, mais comme Kat, je trouvais important d’être transparente.»
La réalisatrice et scénariste a conclu son message ainsi: «La vie, la vie 🤍»
Chloé et Katherine avaient officialisé leur relation en octobre 2020, et sont devenues mamans des jumeaux Ben et Mathias en novembre 2021. On a pu les voir à plusieurs reprises sur les tapis rouges ainsi que sur leurs médias sociaux.
On leur souhaite le plus beau pour la suite.
Sur le plan professionnel, Katherine participera à la compétition culinaire Nuls en chef, animée par Arnaud Soly. L’émission mettra en vedette plusieurs personnalités appréciées du public, autant de la télévision que des réseaux sociaux, qui ont toutes un point en commun: elles ne sont vraiment pas douées en cuisine.
En plus de Katerine Levac, on retrouvera Anne-Élisabeth Bossé, Danick Martineau, Geneviève Schmidt, Jean-Thomas Jobin, Jo Cormier, Math Duff, Matthieu Pepper, Mélanie Maynard, Pascale Renaud-Hébert, Phil Roy et Réal Béland qui relèveront le défi.
Les dix épisodes de 60 minutes sont présentés sur Noovo et sur Crave les mercredis 20 h, dès le 7 janvier.
Vous aimerez aussi: