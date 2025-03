Séparation pour Isabelle Desjardins et David Desharnais

«💔Cela fait déjà un bon moment que j’aurais dû vous écrire à propos de nous. Pour des questions légales et respect de la vie privée j’ai dû attendre. Moi et David, c’est officiellement terminé. Je vous remercie d’avance pour votre délicatesse et le respect de la famille dans notre situation. David et moi continuons d’être une super équipe et nous nous respectons mutuellement. Dernière chose, je dis pas non un jour à vous raconter toute l’histoire….📖📖📖📚🤍🤍🤍 peace»

Isabelle Desjardins et David Desharnais étaient ensemble depuis 2015.

Ils avaient officialisé leur relation amoureuse en 2016.