Après 16 ans, Jessica et Ben Mulroney seraient séparés

Les anciens amoureux étaient très proches du prince Harry et de Meghan Markle. Jessica partageait d’ailleurs une belle amitié avec la duchesse de Sussex, mais les deux femmes ne se seraient plus revues depuis 2020, lorsque Mme Mulroney s’est retrouvée au centre d’un scandale lié à des accusations de racisme et de comportements jugés problématiques.