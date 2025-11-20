Après l’annonce de sa séparation, Katherine Levac s’adresse à ses fans

Début du contenu principal.
Katherine Levac a tenu à s’adresser à ses fans afin de faire une mise à jour importante, suivant l’annonce de sa séparation de Chloé Robichaud.
C’est dans une story déposée sur Instagram que l’humoriste a effectivement lancé un petit mot d’explication, répondant indirectement à plusieurs messages de ses abonnés.
Il semble effectivement que de nombreux hommes se soient déposés dans sa boîte de réception pour lui demander si elle avait envie de prendre un verre. Voici ce qu’elle avait à leur répondre:
Voilà qui a le mérite d’être clair et qui répondra certainement à ceux qui se posaient encore des «questions»!
Alors que l’année tire à sa fin, Katherine Levac a aussi dévoilé une parcelle des coulisses de tournage du Bye bye 2025.
À la blague, elle a déposé une photo d’elle toute coquette avec une mise en beauté glamour, inscrivant «Moi une journée où je tourne pas le Bye bye» ajoutant ensuite «Moi aujourd’hui» sous une photo d’elle avec prothèse de nez et bonnet de silicone.
Je rappelle que les têtes d’affiche de ce nouveau Bye bye promettent!
Effectivement, Anne Dorval, Stéphane Rousseau, Katherine Levac, Antoine Bertrand, Pierre-Yves Roy Desmarais, Patrick Emanuel Abellard, Sinem Kara et Virginie Fortin interpréteront les principaux protagonistes de cette année haute en couleur.
Contrairement aux 10 dernières années, Simon-Olivier Fecteau ne signe pas la réalisation cette année. Un quatuor est derrière la caméra soit Jean-François Chagnon, Alec Pronovost, Pascal L’Heureux et Isabelle Garneau.
On a très hâte de voir ça le 31 décembre prochain alors qu’on dira au revoir à 2025.
