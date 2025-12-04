Il faut voir cette vidéo de Julie-Pier avec son ex d'OD Chypre

Début du contenu principal.
Julie-Pier et son ex d’Occupation Double Chypre, Arnaud, ont filmé une vidéo hilarante dans laquelle ils reprennent une populaire tendance des réseaux sociaux: répondre à qui, entre eux, a fait telle ou telle chose en premier.
Dans le décor du Mytomane Podcast, le balado animé par Julie-Pier, elle et Arnaud se prêtent au jeu en répondant à une série de questions telles que: «Qui a initié la relation?» ou «Qui avait un crush depuis plus longtemps?».
Les réponses réservent quelques surprises, mais ce sont surtout leurs réactions spontanées qui rendent la vidéo particulièrement divertissante.
Tout porte à croire qu’Arnaud pourrait bientôt figurer parmi les invités du Mytomane Podcast.
En attendant, Maxime et Julie-Pier ont récemment pris part à un épisode pour revenir sur leur parcours à OD Chypre, en compagnie du coanimateur Xavier Roberge et de son amoureux, Zac Courchesne.
Pour découvrir le balado de Julie-Pier, rendez-vous ici!
