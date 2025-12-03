Frissons garantis : Bruno Pelletier reprend un classique de Starmania dans son salon

Début du contenu principal.
Bruno Pelletier nous a fait un petit bonheur dans les derniers jours, nous offrant son interprétation pleine d’émotion de S.O.S d’un terrien en détresse, en direct de son salon.
L’interprète de Johnny Rockfort dans le Starmania québécois des années 90 s’est installé au piano et a poussé la note en s’accompagnant en musique.
Un constat s’impose: sa voix n’a rien perdu de sa puissance et c’est un véritable voyage dans le temps que nous a fait faire l’artiste.
Avec sa belle chevelure argentée, casquette sur la tête, l’artiste a laissé toute la place à l’émotion. En légende il a expliqué offrir cette toune en pyjamas aux «Starmaniaques».
C’est incroyable le registre nécessaire pour interpréter cette chanson qui donne des frissons.
La publication déposée sur TikTok a récolté plus de 3 000 mentions «j’aime» et quelque 270 commentaires. La popularité de la publication a été la même sur Instagram.
De nombreux fans ont affirmé qu’ils étaient toujours aussi fan de sa voix, une des plus grandes au Québec.
Les nostalgiques qui ont eu le bonheur de voir l’opéra rock dans les années 90 ont certainement eu tout à coup envie de replonger dans cet univers complètement magique.
Voici donc pour vous la version originale de Bruno Pelletier, dans la peau de Johnny Rockfort.
