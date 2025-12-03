Frissons garantis : Bruno Pelletier reprend un classique de Starmania dans son salon

Bruno Pelletier nous a fait un petit bonheur dans les derniers jours, nous offrant son interprétation pleine d’émotion de S.O.S d’un terrien en détresse, en direct de son salon.

L’interprète de Johnny Rockfort dans le Starmania québécois des années 90 s’est installé au piano et a poussé la note en s’accompagnant en musique.