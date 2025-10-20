Tom Cruise et Ana de Armas annoncent leur séparation

Tom Cruise, âgé de 63 ans, et Ana de Armas, 37 ans, ont finalement choisi de suivre des chemins séparés, tout en demeurant en bons termes.

Le couple avait été aperçu à quelques reprises en public.

Entre autres, Ana avait accompagné Tom lors du 50e anniversaire de David Beckham. Cet été, ils ont également assisté à un concert d’Oasis au stade de Wembley, à Londres, et ont profité d’un voyage en Espagne, où ils ont été vus ensemble à bord d’un yacht.