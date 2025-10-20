Tom Cruise et Ana de Armas annoncent leur séparation

Début du contenu principal.
À peine neuf mois après le début de leur relation, Tom Cruise et Ana de Armas ne sont plus ensemble. Selon le magazine The Sun, le couple serait toutefois resté en bons termes et demeurerait ami.
Le magazine américain explique que le couple ne ressentait plus l’étincelle et qu’il était préférable pour eux de rester amis. La relation entre les deux acteurs aurait débuté en février dernier, et ils se sont montrés très discrets quant à leur histoire d’amour. Une source proche du couple a déclaré: «Tom et Ana ont passé de bons moments ensemble, mais leur relation est terminée. Ils resteront bons amis, mais ils ne se fréquentent plus.»
Tom Cruise, âgé de 63 ans, et Ana de Armas, 37 ans, ont finalement choisi de suivre des chemins séparés, tout en demeurant en bons termes.
Le couple avait été aperçu à quelques reprises en public.
Entre autres, Ana avait accompagné Tom lors du 50e anniversaire de David Beckham. Cet été, ils ont également assisté à un concert d’Oasis au stade de Wembley, à Londres, et ont profité d’un voyage en Espagne, où ils ont été vus ensemble à bord d’un yacht.
Avant d’être en couple avec Tom Cruise, Ana de Armas a été mariée à l’acteur et mannequin espagnol Marc Clotet, de 2011 à 2013.
