Rupture pour Maude Lavoie et Jeremie Capony

Aujourd’hui, elle se sent en paix avec sa décision et tient à souligner qu’elle n’a que de bons mots pour ses anciens partenaires. Cependant, elle admet vouloir garder ses relations amoureuses plus privées à l’avenir, surtout considérant la pression de partager chaque étape de sa vie avec une communauté de plus de 192 000 abonnés.

On lui souhaite douceur et sérénité pour la suite!

