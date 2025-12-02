Katy Perry et Justin Trudeau aperçus main dans la main à Tokyo, voyez la photo

Justin Trudeau et Katy Perry sont au Japon!

Selon le compte Instagram @deuxmoi et la société médiatique Shutterstock, l'ancien premier ministre du Canada et la superstar sont présentement ensemble à Tokyo.

Tout ça est très logique: Katy Perry sera en spectacle dans la capitale japonaise dans le cadre de la tournée The Lifetimes Tour ce mercredi 3 décembre. Il semblerait que son nouvel amoureux, Justin Trudeau, ait eu envie de la rejoindre!