Katy Perry et Justin Trudeau aperçus main dans la main à Tokyo, voyez la photo

Justin Trudeau et Katy Perry sont au Japon!
Selon le compte Instagram @deuxmoi et la société médiatique Shutterstock, l'ancien premier ministre du Canada et la superstar sont présentement ensemble à Tokyo.
Tout ça est très logique: Katy Perry sera en spectacle dans la capitale japonaise dans le cadre de la tournée The Lifetimes Tour ce mercredi 3 décembre. Il semblerait que son nouvel amoureux, Justin Trudeau, ait eu envie de la rejoindre!
Nous avons d'ailleurs mis la main sur une photo des tourtereaux qui se baladaient main dans la main.
Katy Perry a presque réussi à passer incognito, avec son masque et sa casquette. Elle était habillée en beige de la tête aux pieds. De son côté, Justin Trudeau portait une casquette marine, une veste utilitaire et un jean bleu.
Voici la photo des amoureux à Tokyo qui fait présentement le tour du Web:
On a bien hâte de voir si des fans de Katy Perry reconnaîtront le célèbre politicien dans la foule demain soir!
Une chose est certaine: ils ont l'air plus heureux que jamais, tous les deux!
Il y a deux jours, Justin Trudeau a attiré l’attention en publiant une rare photo en compagnie de ses deux fils sur ses réseaux sociaux.
L’ancien premier ministre se trouvait chez l’humoriste terre-neuvien Mark Critch afin de souligner le lancement de son nouveau livre, Sorry, Not Sorry.
Habituellement discret concernant sa vie privée, Trudeau a profité de cette visite pour rendre hommage au travail de Critch.
