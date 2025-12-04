Bruno Marcil de STAT chante magnifiquement bien, voyez la vidéo

Début du contenu principal.
Bruno Marcil a surpris bien des gens en apparaissant dans le calendrier de l’Avent musical de la chanteuse Beyries.
Son projet, qui repose sur un concept simple, une chanson par jour, des invités et plusieurs surprises, met en lumière l’acteur au jour 3.
Le résultat est particulièrement marquant.
Le comédien, qui incarne actuellement Daniel dans STAT, revisite la magnifique chanson La ville depuis de Clémence DesRochers.
Interprétée en duo avec Beyries, cette nouvelle version se révèle d’une grande douceur, un moment musical qui donnera sans doute envie au public de l’ajouter à ses listes d’écoute.
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir la vidéo.
Jusqu’à présent, Beyries a présenté deux autres invités: Antoine Gratton et Ève Duranceau, qui ont chacun revisité une chanson dans une capsule vidéo diffusée sur ses médias sociaux.
D’ici Noël, la chanteuse promet encore plusieurs surprises à découvrir en ligne, et tout indique que la suite de ce calendrier musical sera absolument féérique.
Pour découvrez tous les vidéos, rendez-vous sur les médias sociaux de Beyries.
Vous aimerez aussi: