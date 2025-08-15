Tom Cruise aurait refusé une distinction offerte par Donald Trump

Début du contenu principal.
C'est la nouvelle qui fait jaser à Hollywood: Tom Cruise aurait décliné une prestigieuse invitation à recevoir une distinction du Kennedy Center, remise par le président américain Donald Trump en personne.
Un refus inattendu qui a rapidement fait le tour de la Toile.
D'après le Washington Post, l'acteur de 63 ans s'est vu offrir un honneur, mais a préféré le refuser, invoquant un simple «conflit d'horaire».
Une raison officielle qui, pour un événement d'une telle envergure, intrigue.
La cérémonie, prévue le 7 décembre, honorera d'autres grands noms de l'industrie, comme Sylvester Stallone, la chanteuse Gloria Gaynor et le groupe KISS, pour ne nommer qu’eux.
Les Kennedy Center Honors sont une récompense américaine décernée chaque année pour reconnaître et célébrer les contributions d'artistes des arts du spectacle à la culture américaine.
C'est l'une des plus hautes distinctions dans le domaine des arts aux États-Unis, souvent comparée à une forme de médaille présidentielle pour les artistes.
Depuis de nombreux mois, l’implication de Donald Trump au sein du Kennedy Center fait couler beaucoup d’encre.
Le président américain a effectivement pris le contrôle de l’institution historique au début de l’année, montrant la porte à de nombreux membres du conseil d’administration.
Il s’est d’ailleurs nommé lui-même président du CA et a ajouté plusieurs de ses alliés, donateurs ou amis autour de la table.
Depuis, plusieurs artistes ont choisi de se dissocier du Kennedy Center.