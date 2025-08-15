Passer au contenu principal
Tom Cruise aurait refusé une distinction offerte par Donald Trump

C'est la nouvelle qui fait jaser à Hollywood: Tom Cruise aurait décliné une prestigieuse invitation à recevoir une distinction du Kennedy Center, remise par le président américain Donald Trump en personne.

Un refus inattendu qui a rapidement fait le tour de la Toile.

D'après le Washington Post, l'acteur de 63 ans s'est vu offrir un honneur, mais a préféré le refuser, invoquant un simple «conflit d'horaire».

Une raison officielle qui, pour un événement d'une telle envergure, intrigue.

La cérémonie, prévue le 7 décembre, honorera d'autres grands noms de l'industrie, comme Sylvester Stallone, la chanteuse Gloria Gaynor et le groupe KISS, pour ne nommer qu’eux.

Qu’est-ce que c’est, les Kennedy Center Honors?

Les Kennedy Center Honors sont une récompense américaine décernée chaque année pour reconnaître et célébrer les contributions d'artistes des arts du spectacle à la culture américaine.

C'est l'une des plus hautes distinctions dans le domaine des arts aux États-Unis, souvent comparée à une forme de médaille présidentielle pour les artistes.

Une controverse liée à un changement de gouvernance

Depuis de nombreux mois, l’implication de Donald Trump au sein du Kennedy Center fait couler beaucoup d’encre.

Le président américain a effectivement pris le contrôle de l’institution historique au début de l’année, montrant la porte à de nombreux membres du conseil d’administration.

Il s’est d’ailleurs nommé lui-même président du CA et a ajouté plusieurs de ses alliés, donateurs ou amis autour de la table.

Depuis, plusieurs artistes ont choisi de se dissocier du Kennedy Center.

