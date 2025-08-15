Tom Cruise aurait refusé une distinction offerte par Donald Trump

C'est la nouvelle qui fait jaser à Hollywood: Tom Cruise aurait décliné une prestigieuse invitation à recevoir une distinction du Kennedy Center, remise par le président américain Donald Trump en personne.

Un refus inattendu qui a rapidement fait le tour de la Toile.

D'après le Washington Post, l'acteur de 63 ans s'est vu offrir un honneur, mais a préféré le refuser, invoquant un simple «conflit d'horaire».

Une raison officielle qui, pour un événement d'une telle envergure, intrigue.

La cérémonie, prévue le 7 décembre, honorera d'autres grands noms de l'industrie, comme Sylvester Stallone, la chanteuse Gloria Gaynor et le groupe KISS, pour ne nommer qu’eux.