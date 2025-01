Rupture pour Marilou Bélanger d'OD et le pilote automobile Lance Stroll

Une histoire de trahison?

Cependant, de nouvelles informations viennent chambouler la perception publique de cette rupture. Sur TikTok, des adeptes de potins de la F1 partagent une théorie selon laquelle Lance Stroll aurait mis fin à sa relation avec Marilou à cause d’une trahison. Et pas n'importe laquelle: il est accusé d'avoir eu une aventure avec l’une des meilleures amies de Marilou, une personne qui aurait été vue à plusieurs courses en leur compagnie.

Les indices s'accumulent sur les réseaux sociaux. Lance aurait été bloqué par Marilou sur Instagram, et les deux ex auraient supprimé toutes leurs interactions en ligne. Mais ce n’est pas tout: Marilou et son ancienne amie ne se suivent plus non plus sur les réseaux et ont supprimé toutes les identifications mutuelles.

De qui l'on parle? De l'influenceuse et mannequin Camille Portugais!