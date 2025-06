Rupture pour Michael Fortin d'OD et Alexane Pelletier

« Coucou,

Je ne savais pas trop comment adresser la situation puisque c’est la première fois que je vis ça publiquement. Je voulais laisser la poussière retomber avant de vous l’annoncer.

Comme plusieurs l’ont remarqué, Mick et moi ne sommes plus ensemble. Comme vous le savez ou vous vous en doutez, une séparation c’est pas toujours facile, donc j’apprécierais ne pas me faire partager des commentaires ou opinions sur la rupture.

Merci de votre compréhension ❤️ », dévoile-t-elle.

Depuis quelque temps, les abonnés du couple avaient remarqué leur absence l’un sur les réseaux de l’autre. Plus de stories communes, plus de petites vidéos complices, plus de photos récentes ensemble. Il n’en fallait pas plus pour éveiller la curiosité et l’inquiétude de leurs communautés respectives...