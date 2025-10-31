Début du contenu principal.
Le monde de la musique indépendante a appris une nouvelle émouvante jeudi soir: Win Butler et Régine Chassagne, les piliers et cofondateurs du groupe montréalais Arcade Fire, ont annoncé leur séparation après plus de deux décennies de mariage.
L'annonce, partagée sur les réseaux sociaux du groupe, se veut toutefois rassurante, mettant l'accent sur la continuité de leur relation professionnelle et ainsi, d’Arcade Fire.
Le couple, qui a un fils né en 2013, a tenu à souligner que la rupture de leur union amoureuse n’est pas synonyme de fin pour leur partenariat de vie et de travail :
«Après un long et heureux mariage, Win et Régine ont décidé de se séparer. Ils continuent de s’aimer, de s’admirer et de se soutenir l’un l’autre en assurant la coparentalité de leur fils.
Leur travail en Haïti avec KANPE se poursuit, et leur lien d’âmes sœurs créatives perdurera, tout comme Arcade Fire.
Les membres du groupe vous envoient leur amour et ont hâte de vous voir en tournée. [traduction libre].»
Cet engagement à maintenir le cap est le message le plus fort pour les fans: Arcade Fire continuera.
Leur engagement commun s'étend aussi au-delà de la musique, notamment par la création de l'organisme KANPE (mentionné dans le message), qui œuvre pour le développement durable en Haïti, pays d'origine de Régine Chassagne. Ce travail humanitaire, confirment-ils, se poursuit.
Malgré cette séparation personnelle et le départ récent du frère de Win, Will Butler (en 2021), le groupe, qui a sorti son septième album (Pink Elephant) plus tôt cette année, est catégorique: la musique continue.
Arcade Fire a même conclu son message en mentionnant avoir «hâte de vous voir tous en tournée bientôt», laissant planer l’idée de l’annonce d’une tournée imminente pour leur plus récent album.
