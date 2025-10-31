Une rupture amoureuse, mais pas créative

Le couple, qui a un fils né en 2013, a tenu à souligner que la rupture de leur union amoureuse n’est pas synonyme de fin pour leur partenariat de vie et de travail :

«Après un long et heureux mariage, Win et Régine ont décidé de se séparer. Ils continuent de s’aimer, de s’admirer et de se soutenir l’un l’autre en assurant la coparentalité de leur fils.

Leur travail en Haïti avec KANPE se poursuit, et leur lien d’âmes sœurs créatives perdurera, tout comme Arcade Fire.

Les membres du groupe vous envoient leur amour et ont hâte de vous voir en tournée. [traduction libre].»