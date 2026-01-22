L’amour est dans le pré: 3 choses à savoir sur Simon

Si vous suivez la nouvelle saison de L’amour est dans le pré sur les ondes de Noovo, vous vous souvenez assurément de l’arrivée très remarquée de Simon en hélicoptère!

Puisque ce dernier nous a vraiment surpris à la suite de cet épisode, on a décidé de faire quelques recherches sur lui afin d’en savoir plus. Saviez-vous que le jeune agriculteur de 24 ans aime voyager et qu’il s’entraîne beaucoup?