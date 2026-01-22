L’amour est dans le pré: 3 choses à savoir sur Simon

Début du contenu principal.
Si vous suivez la nouvelle saison de L’amour est dans le pré sur les ondes de Noovo, vous vous souvenez assurément de l’arrivée très remarquée de Simon en hélicoptère!
Puisque ce dernier nous a vraiment surpris à la suite de cet épisode, on a décidé de faire quelques recherches sur lui afin d’en savoir plus. Saviez-vous que le jeune agriculteur de 24 ans aime voyager et qu’il s’entraîne beaucoup?
Voici 3 choses à savoir sur Simon, l’un des agriculteurs de la saison 14 de L’amour est dans le pré!
Sachez également qu'il est producteur de grandes cultures et qu'il habite en Montérégie.
En faisant nos recherches, on a remarqué que Simon n’était pas très actif sur les réseaux sociaux depuis les dernières années. Par contre, la plupart de ses dernières publications montrent des photos prises lors de voyages en Louisiane aux États-Unis, en Europe, à Banff en Alberta et au Chili.
Il semble souvent être accompagné de ses amis durant ses voyages et il aime bien faire des randonnées.
Dans sa dernière publication Instagram partagée en juillet 2025, Simon a montré le résultat de ses nombreux entraînements physiques depuis la dernière année.
À peine arrivé dans la nouvelle saison de L’amour est dans le pré, Simon a prouvé qu’il est un grand romantique auprès de ses prétendantes: il avait des fleurs pour tout le monde… et même pour Marie Soleil Dion!
On a bien hâte de voir comment Simon va continuer à montrer son côté romantique durant la saison, alors qu’il recherche le rayon de soleil de sa vie!
Pour en savoir plus sur Simon, regardez son portrait sur Noovo.ca.
La 14e saison de L’amour est dans le pré est diffusée chaque jeudi à 20h sur Noovo.
