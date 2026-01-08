Première à L'amour est dans le pré: cet agriculteur fait une entrée grandiose

Alors qu’il s’apprêtait à rejoindre ses prétendantes pour les speed-dating, Simon est arrivé directement du ciel, atterrissant à quelques mètres des participantes.

Grand amateur d’adrénaline, il a signé une grande première à L’amour est dans le pré. La surprise a laissé tout le monde bouche bée, et complètement charmé, d’autant plus qu’il est arrivé avec des roses qu’il a offertes à chacune des filles, sans oublier l’animatrice Marie-Soleil Dion qui s'est écriée: «Mais qu'est qu'on vit!»