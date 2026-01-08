Première à L'amour est dans le pré: cet agriculteur fait une entrée grandiose

Début du contenu principal.
La quatorzième saison de L’amour est dans le pré est officiellement lancée, et l’un des agriculteurs a créé la surprise en arrivant en hélicoptère pour rencontrer ses prétendantes.
Alors qu’il s’apprêtait à rejoindre ses prétendantes pour les speed-dating, Simon est arrivé directement du ciel, atterrissant à quelques mètres des participantes.
Grand amateur d’adrénaline, il a signé une grande première à L’amour est dans le pré. La surprise a laissé tout le monde bouche bée, et complètement charmé, d’autant plus qu’il est arrivé avec des roses qu’il a offertes à chacune des filles, sans oublier l’animatrice Marie-Soleil Dion qui s'est écriée: «Mais qu'est qu'on vit!»
Âgé de 24 ans, Simon est un jeune homme mature et autonome, un grand romantique dans l’âme. Il cherche celle qui sera son petit rayon de soleil au quotidien.
Il aura la chance de rencontrer cinq femmes susceptibles de partager son quotidien à la ferme. Parmi elles, il devra en choisir trois qui viendront passer une semaine à ses côtés sur son exploitation.
L’amour est dans le pré est disponible en rattrapage sur Crave et diffusée sur les ondes de Noovo les jeudis à 20 h.
